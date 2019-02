67-Jährige kassiert jahrelang Sozialhilfe - in Wirklichkeit ist sie reich

Eine 67-Jährige erhielt in München lange zu Unrecht Sozialhilfe.

Sie kommt mit läppischer Strafe davon

von Andreas Thieme schließen

Eine 67-Jährige aus München hat fünf Jahre lang 900 Euro Sozialhilfe vom Staat erhalten. In Wirklichkeit lebte sie in einer Luxuswohnung in München und verdiente viel Geld.