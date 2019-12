Alte Utting überfallen: Täter flieht mit Beute - Angestellte erkennen ihn sofort

In München kam es auf der Alten Utting in Thalkirchen zu einem Raubüberfall. Ein maskierter Mann forderte Bargeld und flüchtete mit der Beute. Weit kam er damit nicht.

München - Zu einem Raubüberfall kam es in der Landeshauptstadt am Dienstag, 17.12.2019 auf der Alten Utting. Als zwei Angestellte mit der Abrechnung der beliebten Location gegen 19 Uhr beschäftigt waren, betrat völlig unvermittelt ein maskierter Mann das Büro der Location.

München: Raubüberfall auf Gaststätte in Thalkirchen - Mann fordert Bargeld

Bewaffnet mit einem Messer und Elektroschocker forderte er die Angestellten auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Während er die Aufforderung aussprach, bemerkte der maskierte Täter den offen stehenden Tresor der Event-Location, auf der momentan auch ein Christkindlmarkt stattfindet.

München: Maskierter Mann überfällt Gaststätte - dann flieht er mit der Beute

Als der Täter den Tresor bemerkte, schnappte er sich das Bargeld darin und flüchtete mit seiner Beute. Die Tat wurde dem Mann jedoch schnell zum Verhängnis. Beide Angestellte der Alten Utting konnten den Mann erkennen - ein vor wenigen Tagen entlassener Kollege. Unverzüglich verständigten sie die Polizei.

München: Mann überfällt Alte Utting - Angestellte erkennen Täter

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Räuber an seinem Wohnort angetroffen und festgenommen werden. Die Tatbeute wurde dabei nicht aufgefunden. Allerdings konnten die Beamten in seiner Wohnung eine Marihuana-Aufzuchtanlage feststellen. Der 29-jährige Münchner wurde der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Mann überfällt Event-Location: Festnahme folgt zugleich

Dem 29-Jährigen wird nun nicht nur der schwere Raub zur Last gelegt, sondern auch ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz aufgrund des illegalen Anbaus von Cannabis und illegalem Handel. Die Sachbearbeitung in diesem Fall hat das Kommissariat 83 (Allgemeine Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz) übernommen.

