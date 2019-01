Balz im Tierpark: Hellabrunn plant kuriose Aktion für Münchner Singles

Der 14. Februar ist der Tag der Liebespaare. Wer am Valentinstag noch auf der Suche nach der besseren Hälfte ist, sollte sich womöglich im Münchner Tierpark umschauen.

München - Nicht nur bei uns Menschen, auch in der Tierwelt ist der Beziehungsstatus ein großes Thema: Während die Hellabrunner Giraffen-Damen, die in einer Junggesellengruppe leben, ihr „Single-Dasein“ genießen, lebt Erdmännchen-Weibchen Ruanda – wie für diese Tierart üblich – gleich mit mehreren männlichen Tieren zusammen. Anders hingegen sieht die Paarbindung bei den Pfirsichköpfen aus: Hat sich einmal ein Paar gefunden, bleibt es ein Leben lang zusammen.

Auch 2019 möchte der Tierpark Hellabrunn wieder alle Münchner Singles bei der Suche nach neuen Kontakten – oder sogar dem Traumpartner – unterstützen. Am diesjährigen Valentinstag, dem 14. Februar, werden vier exklusive Sonderführungen nur für Singles angeboten. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung angekündigt.

München: Tierpark Hellabrunn mit Sonder-Aktion am Valentinstag

Nach einem Sektempfang im Café Mühle geht es unter dem Motto „Liebe und Beziehungen im Tierreich“ durch den Tierpark. Wie auch in den vergangenen Jahren erfahren Teilnehmer der exklusiven Führungen dabei Spannendes und Unterhaltsames zum Paarungsverhalten, den Auswahlkriterien bei der Partnerwahl und über Treue und die ewige Liebe bei Tieren.

Anschließend lässt sich bei wärmendem Glühwein das eine oder andere Gespräch führen, bei dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer näher kennen lernen können. Ab dem 1. Februar können sich interessierte Singles hier für die Führungen anmelden.

lks

Allein in der großen Stadt: Sechs Münchner Singles erzählen



Sechs Münchner Singles erzählen aus ihrem Leben - und verraten die Top-Flirt-Orte in der Stadt.



Das Glück wartet am Bahnsteig: So hoch ist der Flirt-Faktor am Münchner Hauptbahnhof



Ob die große Liebe auch gerade auf die S-Bahn wartet? Eine Dating-App hat ermittelt, wie hoch der Flirt-Faktor am Münchner Hauptbahnhof ist.