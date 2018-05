Brandstifter beobachtet Feuerwehr bei der Arbeit - sie löscht seine eigene Wohnung

Während die Feuerwehr einen Brand löschte, fiel einer Polizeistreife ein Mann auf. Tatsächlich hatte er etwas mit dem Feuer zu tun.

München - Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Wohnanwesen in der Forstenrieder Allee. Das Feuer wurde von einem Passanten entdeckt, welcher umgehend die Feuerwehr alarmierte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Tür zu einem Appartement offen, welches stark brannte.

Polizei fällt Mann auf der Straße auf

Während der Löscharbeiten fiel einer Polizeistreife ein bereits aktenbekannter 32-jähriger Mann auf, der vor dem Haus stand und die Arbeiten beobachtete. Auf die Ansprache der Polizisten gab er sofort zu, das Feuer in seiner Wohnung gelegt zu haben.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Grund für die Brandlegung ist vermutlich eine psychische Erkrankung des Mannes.

Nachbarn müssen behandelt werden

Drei Hausbewohner (34, 55 und 63 Jahre alt) erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden ambulant behandelt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro.

Auch in Obergiesing wurde ein Feuer gelegt - hier gab es sogar einen Brandanschlag mit Molotow-Cocktails.

