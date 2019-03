Schock in der Nacht: Frau auf dem Heimweg überfallen und begrapscht

Eine Frau ist in München von einem unbekannten Mann überfallen und belästigt worden. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

München - Am Donnerstag, 28.02.2019, gegen 23:30 Uhr, parkte eine 58-jährige Münchnerin ihren Pkw im Bereich Siemensallee / Carola-Neher-Straße. Als die 58-Jährige zu ihrer Wohnung ging, wurde sie kurz davor überfallartig von hinten von einem bislang unbekannten Täter angegangen.

Der Unbekannte griff ihr an die Schultern, woraufhin sie mit dem Rücken auf den Boden fiel, wie die Münchner Polizei berichtet. Anschließend kniete sich der Täter über die 58-Jährige und fasste ihr in den Schritt. Als die Münchnerin laut um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte in Richtung St.-Wendel-Straße. Die leicht verletzte 58-Jährige verständigte den Notruf der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Polizei München gibt folgende Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 180 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt, normale Statur, bekleidet mit dunkler Steppjacke mit Kapuze und dunkler Hose.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

