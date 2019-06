Hunde aus überhitztem Auto befreit - Halterin kommt dazu und bekommt noch mehr Ärger

Die Polizei München hat mehrere Hunde aus einem überhitzten Auto befreit. Bei der Überprüfung der Halterin machten die Beamten noch eine andere Entdeckung.

München - Die Polizei München berichtet: Am Mittwoch, 05.06.2019, wurde der Polizeinotruf informiert, dass sich in einem VW-Bus in Thalkirchen mehrere Hunde befinden, die aufgrund der hohen Temperaturen schon sehr erschöpft wirkten.

Von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Forstenried in Zusammenarbeit mit einem Hundeführer wurden die Hunde aus dem Pkw geholt.

Die Hunde waren, wie gemeldet, in einem erschöpften Zustand und wurden in das Tierheim gebracht.

Polizei München überprüft Hundehalterin und macht eine Entdeckung

Bei der inzwischen hinzugekommenen Fahrzeughalterin handelt es sich um eine 20Jährige aus dem Allgäu, gegen die mehrere aktuelle Haftbefehle offen waren, weswegen sie festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht wurde.

Lesen Sie auch: Ist das Deutschlands dümmster Dackel? Bereits zum vierten Mal musste die Weilheimer Polizei wegen desselben Hundes ausrücken.

In Hof ertränkte ein Mann einen Hund. Er sah keinen anderen Ausweg.