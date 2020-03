Irrsinn an der Isar: Unbekannter bringt Schwan auf grausame Weise um

In München kam es am Sonntag (29. März) zu einer beispiellosen Tat. Wie die Polizei vermutet, hat eine unbekannte Person ein furchtbares Massaker angerichtet - an einem Schwan.

Ein Tierquäler sorgte für eine Schreckenstat in München.

Am Sonntag (29. März) kam es zu einer furchtbaren Tat an der Isar.

Polizisten entdeckten einen Schwan - mit abgetrenntem Kopf.

München - Viele Menschen hat es am Wochenende bei schönstem Frühlingswetter in Zeiten von Corona nach draußen getrieben. Vermehrt gingen die Münchner*Innen auch an die Isar, um ein wenig frische Luft zu schnappen. Am Flaucher musste eine Frau am Sonntag (29. März) jetzt eine furchtbare Entdeckung machen.

München: Polizei macht furchtbare Entdeckung an der Isar

Für eine 54-jährige wurde ein Alptraum am Sonntag Realität. Auf einer Sandbank an der Isar lag ein toter Schwan. Beim näheren Betrachten stellte die Fußgängerin am späten Vormittag fest, dass dem Schwan der Kopf abgetrennt wurde. Sie verständigte den Notruf der Polizei.

München: Frau entdeckt toten Schwan - Polizei hat schlimmen Verdacht

Als die Polizei am Fundort eintraf, stellen die Ermittler fest: Der Kopf und die Beine wurden abgeschnitten. Auch der Bauch wurde nach Angaben der Polizei mit einem stumpfen Gegenstand aufgeschlitzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zu der furchtbaren Tat machen kann.

München: Schwan-Massaker an der Isar - Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum (Samstag, 28.03.2020, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 29.03.2020, 11:45 Uhr) am Flauchersteg unterhalb der Thalkirchner Brücke Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 67, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

