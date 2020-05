Dramatische Szenen an Münchner Stadtbach: Frau stürzt mit Babytrage ins Wasser

Nach einem dramatischen Vorfall in München sucht die Polizei nach Zeugen. Offenbar war eine Frau mit ihrer drei Monate alten Tochter ins Wasser gestürzt.

Mit ihrer drei Monate alten Tochter ist eine Frau offenbar in einen Seitenarm der Isar gestürzt.

Ein Passant wurde auf das hilflose Duo aufmerksam.

Die Polizei München bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

München - Am Donnerstagnachmittag (14. Mai), gegen 15.30 Uhr, rief ein Zeuge den Polizeinotruf 110 an und teilte mit, dass er soeben eine Frau und ein Kind aus dem großen Stadtbach (Teil der Isar) gezogen habe. Die beiden Personen seien seiner Aussage zufolge in einem Seitenarm im etwa 50 Zentimeter tiefen Wasser gelegen.

München: Dramatische Szenen an Stadtbach - Frau stürzt mit Babytrage ins Wasser

Der Anrufer und weitere Passanten begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurden zur angegebenen Stelle geschickt. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten übernahmen die Rettungsmaßnahmen. Frau und Kind wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Münchner Krankenhäuser gebracht.

Ersten Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass die Frau (eine 37-jährige Münchnerin) mit ihrer drei Monate alten Tochter, die sie in einer Babytrage vor ihren Bauch geschnallt hatte, in den Bach gestürzt war. Weitere Ermittlungen zur genauen Klärung des Vorfalls wurden aufgenommen, wie die Polizei in einer Presseaussendung bekanntgab.

Frau stürzt mit Babytrage in Seitenarm der Isar - Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz

