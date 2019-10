Promi-Wirtin gibt nach 25 Jahren auf - Entscheidung hat berührenden Hintergrund: „Will mehr Zeit, um ...“

Für viele geht nun eine Ära zu Ende. Eine Münchner Promi-Wirtin hört nach 25 Jahren auf. Es ist ein harter Einschnitt für die Powerfrau. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag nimmt sie Abschied.

München - Es ist ein harter Einschnitt – aber es gibt auch einen guten Grund dafür. Die bekannte Promi-Wirtin Birgit Netzle (65) wird das historische Asam-Schlössl in Thalkirchen zum Ende des Jahres aufgeben. Für die vielen – oft prominenten – Stammgäste geht eine Ära zu Ende. Für Netzle beginnt ein neues Leben, wie sie der tz verriet: „Ich will mehr Zeit, um das Leben mit meinem Partner zu genießen.“ Geschlossen wegen Liebe!

München: Promi-Wirtin macht nach 25 Jahren Schluss

Seit 45 Jahren ist die Po­werfrau bereits in der Gastronomie tätig. Begonnen hat damals alles bei ihrer Mutter Toni Netzle im Alten Simpl. 1993 erweckte Birgit dann die ursprüngliche Künstler-Villa von 1687 für die Augustiner-Brauerei aus dem Dornröschenschlaf und machte das Asam-Schlössl zu einer Gastro-Institution mit bayerischen Spezialitäten.

„Das Schlössl ist immer eine Herzensangelegenheit gewesen.“ Birgit Netzle wohnt über dem Restaurant, geöffnet ist die Gaststube sieben Tage die Woche ab 11 Uhr. „Es war eine sehr anstrengende Zeit, ich habe im Privatleben immer zurückgesteckt“. Sie habe keine großen Reisen unternommen, war seit 25 Jahren nicht mehr beim Skifahren „Man kann einen Betrieb nur gut führen, wenn man immer da ist. Aber alles hat ein Ende.“

Asam-Schlössl - die letzen Tage sind gezählt

Birgit Netzles letzter Tag im Asam-Schlössl soll der 19. Dezember sein, ihr Geburtstag. Ein Gasthaus im Asam-Schlössl wird es aber weiterhin geben: Augustiner sei auf der Suche nach einem neuen Pächter, der hoffentlich auch die Angestellten übernehme, so die Wirtin.

München: Promi-Wirtin Birgit Netzle verkauft Inventar mit Geschichte

Bis dahin will Netzle ihre teils antiken Erinnerungsstücke aus dem Schlössl an Stammgäste und Schlössl-Freunde verkaufen. An vielen Steinkrügen, historischen Bildern und Möbeln wie den uralten Bauernschränken kleben schon kleine Zettel mit Preisangaben. Start des Inventarverkaufs soll kommenden Sonntag sein. Fast jedes Dekorationsstück im Asam-Schlössl erzählt eine Geschichte, viele davon mit prominenter Beteiligung. Die Liste der Promis, die hier in 26 Jahren ein- und ausgingen, ist lang: Helmut Fischer, Rudolph Moshammer, Königin Silvia, Hans-Dietrich Genscher, Karel Gott, Katja Ebstein…

Birgit Netzle wird die vielen Anekdoten und Erinnerungen mitnehmen, wenn sie mit ihrem Partner, dem Frauenarzt im Ruhestand Dr. Erlend Dorazil, München verlässt. „Ich plane ein ganz neues Leben, einen klaren Schnitt. Mein Partner und ich werden in Niederbayern leben. Ich freue mich vor allem auf die Ruhe.“

Vor zwei Jahren hatte die Wirtin des Asam-Schlössl Birgit Netzle mit 100 Freunden ihren Geburtstag gefeiert.

Nina Bautz, Maria Zsolnay

