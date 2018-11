Verzweifelte Mutter sucht Sohn (3): DHL-Fahrer stellt ausgebüxten Bub zu

Paketzustellung mal anders: In Obersendling büxt ein dreijähriger Junge aus und lässt seine Mutter verzweifeln. Ein DHL-Fahrer findet den kleinen Bub jedoch und bringt ihn sicher wieder nach Hause.

München - Blonde Haare, freches Lächeln: Dieser Bub ist die süßeste Fracht! Am Samstag war der kleine Max in Obersendling ausgebüxt. Seine Mama Diana (37) suchte ihn vergeblich und rief schließlich sogar die Polizei. Doch die musste gar nicht ausrücken. Denn Paketbote Haris Softic (35) fand den dreijährigen Buben in der Seumestraße – und brachte ihn sicher wieder nach Hause.

„Ich habe ihn erfolgreich zugestellt“, lacht Softic, der seit August 2017 für DHL arbeitet. Für Max hatte er gegen 13 Uhr extra seine Tour unterbrochen und half selbstlos in der Not. „Für mich eine Selbstverständlichkeit“, sagt Softic. „Wir waren gleich ein gutes Team.“

Mama Diana: „Ich war so dankbar und erleichtert“

Den Buben und seine Mutter kannte er von früheren Zustellungen. „Er hatte sich wohl verlaufen, stand am Eingang einer Tiefgarage. Das Wohngebiet ist sehr verwinkelt.“ Wo Max wohnt? Das fand der Paketbote im Gespräch mit Nachbarn heraus. Der verweinte Bub hatte vorher nämlich nur gesagt: „Im Kindergarten.“

Überglücklich nahm Mama Diana (37) ihren Max gegen 13:30 Uhr wieder in die Arme. „Ich war so dankbar und erleichtert“, sagt sie. „Natürlich hatte ich mir sehr große Sorgen gemacht.“ Aber am Ende ging alles gut aus, dank Haris Softic. Ein dickes Dankeschön war ihm dafür sicher. „Für mich ist es das größte Geschenk, dass Max wieder sicher zu Hause ist“, sagt Softic. Was für ein Pfundskerl, dieser Paketbote!

Paketbote über ausgebüxten Bub: „Er hatte die Orientierung verloren“

Durch seine Hilfe machte er eine groß angelegte Suchaktion der Polizei überflüssig. In vergleichbaren Fällen rücken teilweise etliche Beamte aus, um vermisste Kinder zu suchen. Max war zum Glück nicht weit weggelaufen. „Es waren nur rund 50 Meter. Aber er hatte die Orientierung verloren“, erzählt Softic. „Ich hatte überall nach ihm gesucht“, sagt Mama Diana. Doch zum Glück kannte sich der Bote in der Umgebung aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass er während seiner Arbeitszeit zum Retter wurde. Vor einigen Monaten sei eine ältere Dame tagelang nicht auffindbar gewesen. „Ich habe sie dann krank im Bett gefunden“, sagt Softic. Angehörige und Nachbarn waren erleichtert…

Und Max? Dem hat der Paketbote einen DHL-Anhänger geschenkt. „Seine Name steht drauf. Dann kann er sich beim nächsten Mal gleich ausweisen“, sagt Haris Softic und lächelt. Er verspricht: „Wenn wir uns wiedersehen, darf Max mich ein Stück auf meiner Tour begleiten.“