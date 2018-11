Diebe brechen mitten am Tag in Haus ein - und lassen Auto mitgehen

Diebe haben ein Einfamilienhaus in Solln ausgeraubt. Sie stahlen dort sogar ihren Fluchtwagen. Jetzt bittet die Polizei um Hilfe.

Solln - Dieben sind am am Donnerstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben dort große Beute gemacht. Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, stahlen sie einen Tresor, in dem sich persönliche Unterlagen befanden, Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro sowie einen Autoschlüssel. Vermutlich flüchteten sie mit dem dazugehörigen BMW.

Einbrecher stehlen BMW in München

Der Einbruch geschah zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich der Grünbauer-, Breitschwert- und Hofbrunnstraße in Solln. Die Täter gelangten über eine Tür an der Rückseite in das Gebäude, das sie danach durchsuchten. Bei dem gestohlenen Pkw handelte es sich um einen schwarzen 1er BMW mit dem amtlichen Kennzeichen M-JK 1331.

Zeugenaufruf der Polizei München

Wer sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben kann, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 0 89 / 2 91 00, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

