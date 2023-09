IAA in München startet heute: Protest-Welle in der ganzen Stadt erwartet – Kanzler Scholz kommt trotz Verletzung

Von: Lucas Sauter Orengo

In München werden im Rahmen der IAA mehrere Klima-Proteste erwartet.

Zum Start der IAA in München wird mit einer Welle von Protesten gerechnet. Erwartet werden Aktionen von verschiedenen Gruppen.

Die internationale Automobilausstellung IAA findet vom 5. bis 10. September in München statt.

Erwartet werden zahlreiche Proteste von Klima-Aktivisten.

Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update, 5. September, 7.54 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt trotz seiner Sportverletzung nach München, um die IAA am heutigen Dienstag zu eröffnen. Laut Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erhofft sich die Automobilbranche eine klare Haltung des Kanzlers, wenn es um den viel diskutierten Industriestrompreis geht. Subventionen würden die energieintensive Branche im internationalen Wettbewerb entlasten. Die Automobilhersteller sprechen sich auch für eine Verlängerung der Kaufprämien von E-Autos aus.

Auch Scholz‘ Aussagen zu China werden mit Spannung erwartet – so konkurrieren Hersteller wie VW, BMW und Mercedes-Benz mit dem chinesischen Automobilmarkt. Weitere Themen könnten die wachsende Sorge vor Deindustrialisierung und die Sicherung der Arbeitsplätze in der Branche sein. Aufgrund seines Sturzes beim Jogging am Wochenende trägt Scholz derzeit eine schwarze Augenklappe.

IAA startet in München: Klima-Proteste erwartet – Polizei verstärkt in der Stadt

Erstmeldung, 5. September, 7.10 Uhr: München - Die internationale Automobilausstellung IAA in München beginnt am heutigen Dienstag, dem 5. September. Zwischen dem 5. und 10. werden rund 700.000 Besucherinnen und Besucher in München erwartet – und zahlreiche Proteste. Bereits in den vergangenen Wochen hatte besonders die „Letzte Generation“ mehrere Straßen-Blockaden in der bayerischen Landeshauptstadt abgehalten. Zuletzt mischten sich auch Aktionen von Greenpeace und „Extinction Rebellion“ hinzu. Zur IAA kündigten die Klima-Bewegungen jetzt verstärkt Proteste an – die Polizei rechnet mit vielen Einsätzen.

Die Klima-Protest-Gruppe „Letzte Generation“ hatte jüngst München als „Hochburg“ ihrer Aktionen bezeichnet. Zahlreiche Blockaden hielten die Aktivisten seitdem ab.

Schon im vergangenen Jahr hatten Klima-Aktivisten während der IAA in München zahlreiche Demos abgehalten. Die Polizei München kündigte bereits an, während der Ausstellung zahlreich im gesamten Stadtgebiet präsent zu sein.