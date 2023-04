Vor lauter Kummer stark abgenommen: Hund „Shadow“ und seine traurige Geschichte

Husky Shadow ist tieftraurig. Aus lauter Kummer frisst er kaum mehr. Und sucht daher dringend ein neues Zuhause, wo er ganz viel Liebe empfangen darf. © Tierheim München

Husky Shadow geht es sehr schlecht. Der Hund frisst vor lauter Kummer kaum mehr, hat stark abgenommen. Er sucht daher dringend ein neues Daheim – und jede Menge Liebe.

München - Es steht nicht gut um Husky Shadow aus dem Münchner Tierheim. Das schöne Tier hat rapide abgenommen. Körperliche Gründe konnten dafür nicht festgestellt werden, viel mehr scheint es, als hätte der Rüde so viel Kummer, dass er das Fressen weitestgehend ablehnt. Er kam zusammen mit einer Husky-Dame ins Tierheim, nachdem sein ehemaliger Besitzer die Tiere nicht in seiner Wohnung halten durfte. Damals wog er noch 27 Kilo, nun sind es nur noch 20. Das Tierheim sucht daher „dringend“ ein neues Zuhause, in dem Shadow liebevoll wieder aufgepäppelt wird.

Herzzerreißendes Tierschicksal: Husky Shadow „geht es sehr schlecht“ - und sucht nur Liebe

Zum Charakter des Hundes schreibt das Tierheim: Der hübsche Rüde ist sehr freundlich und menschenbezogen. Nach kurzer Eingewöhnung ist er sehr kontaktbedürftig und verschmust. Shadow ist gerne viel draußen, verspielt und liebt es im Wasser zu planschen. Ein Haus mit Garten wäre daher ideal für ihn. Anderen Hunden gegenüber ist er weitestgehend neutral eingestellt, je nach Sympathie. Kinder wären für den Rüden kein Problem.

Name: Shadow

Geburtsjahr: 2014

Schulterhöhe: etwa 60 cm.

Gewünschte Haltung: Ideal wäre ein Haus mit Garten

Shadow hat jede Menge Kummer - wer kann dem Husky ein neues Zuhause schenken?

Dem Tier geht es laut Tierheim aktuell leider „sehr schlecht“. Er leidet wohl sehr unter der Tierheimsituation, sehnt sich nach Ansprache, Streicheleinheiten und Liebe. Vor lauter Kummer hat er seit einiger Zeit das Fressen fast komplett eingestellt und besorgniserregend abgenommen. Die Pflegerinnen und Pfleger versuchen rund um die Uhr für Shadow da zu sein und ihm jedes Stückchen Futter und Leckerli einzubetteln, mit wechselndem Erfolg. Aus diesem Grund wird für den Rüden „besonders dringend“ ein neues Daheim gesucht. Interessierte können sich unter der 089 921 000 - 43 melden.

