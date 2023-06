Illegale „Kampfhunde“ verbreiten sich in München – Tierschutzverein warnt

Ein American Bulldog schaut in die Kamera. Diese Rasse fällt unter die Kategorie 2 der Bayerischen Kampfhundeverordnung. © picture alliance / dpa | Robert Schlesinger

In Bayern wird der Umgang mit sogenannten „Listenhunden“ stark reglementiert. Doch die Zahl illegal gehaltener Hunde, die in Münchner Tierheime gebracht werden, steigt an. Der Tierschutzverein München warnt.

München – Kommt das Thema „Listenhunde“ – umgangssprachlich auch „Kampfhunde“ genannt – auf, schrillen bei vielen die Alarmglocken. Nicht ohne Grund: In der öffentlichen Debatte zeichnet sich ein Bild von blutrünstigen, aggressiven Tieren. Fälle wie in Heidelberg, wo ein 16-Jähriger von zwei American Staffordshire Terriern schwer verletzt wurde, bestärken das Bild. Doch wie viel Wahrheit steckt in dem Angstbild? Sind Listenhunde wirklich so gefährlich oder sind sie besser als ihr Ruf? Und wie schaut die Situation in München aus?

Was ist ein „Kampfhund“?

Wird umgangssprachlich von „Kampfhunden“ gesprochen, ist damit der rechtliche Begriff Listenhund gemeint. Das Wort bezieht sich auf Listen bestimmter Hunderassen, die als besonders aggressiv gelten. Dazu zählen beispielsweise der American Staffordshire Terrier oder der Bullterrier. Diese Listen werden in den meisten Bundesländern geführt.

Als im Jahr 2000 zwei „Kampfhunde“ einen sechs Jahre alten Jungen auf einem Schulhof in Hamburg töteten, beschloss die Politik strengere Regeln für die Tiere. Die Regelungen sind sowohl für Hundehalterinnen und -halter relevant als auch für Menschen, die große Angst vor Hunden oder um ihre Kinder haben. In Bayern werden Listenhunde seit 1992 in zwei Kategorien unterteilt.

Kategorie 1: Rassen, denen Eigenschaften wie Aggressivität und Gefährlichkeit unwiderlegbar unterstellt werden. Dazu zählen die Hunderassen Pit-Bull, Bandog, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier sowie Tosa-Inu. Für die Haltung wird eine Halteerlaubnis benötigt. Folgende Kriterien müssen dafür erfüllt sein: Die Halterin oder der Halter muss zuverlässig sein (Vorlage eines Führungszeugnisses). Der Hund darf „keine Gefahr für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz“ darstellen (bestandener Wesenstest). Ein Nachweis über berechtigtes Interesse zum Halten eines Kampfhundes der Kategorie muss erbracht werden. Die Chancen, eine Haltegenehmigung durch ein berechtigtes Interesse zu erlangen, sind fast ausgeschlossen. Es scheitert vor allem am Nachweis über das berechtigte Interesse. Kategorie 2: Rassen, denen diese Eigenschaften widerlegbar unterstellt werden. Dazu zählen die Hunderassen Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin sowie Rottweiler. Die Haltung dieser Rassen ist nach bestandenem Wesenstest und einem von der Behörde ausgestellten Negativzeugnis in der Regel problemlos möglich. Quellen: KampfhundeVO, Tierschutzverein München, muenchen.de

Der Wesenstest: Ist das Tier aggressiv?

Der sogenannte Wesenstest prüft, ob von dem „Kampfhund“ eine hohe Aggressivität ausgeht und ob der Hund auf die Halterin oder den Halter hört. Der Test wird je nach Region von Tierärztinnen oder -ärzten, dem Ordnungsamt oder dem Veterinäramt durchgeführt.

Dieser Verhaltenstest gilt als Beleg dafür, dass der Hund nicht übermäßig gefährlich ist. Ein Wesenstest kann für Listenhunde oder Mischlinge angeordnet werden. Aber auch für Hunde, die durch aggressives Verhalten auffällig geworden sind.

Science-Studie: Familien- und Kampfhunde – das gibt es so nicht

Können aber nun tatsächlich von der Hunderasse Rückschlüsse auf das Verhalten der Tiere gemacht werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich 2022 ein Forschungsteam. Es befragte dazu fast 20.000 Hundebesitzerinnen und -besitzer und analysierte das Erbgut von 2000 Hunden. Die Studie wurden im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht. Das Team um Biologin und Hundeexpertin Elinor Karlsson von der University of Massachusetts kam zu dem Ergebnis: „Die Rasse sagt wenig über das Verhalten eines Hundes aus.“

Weiter schreiben die Forscherinnen und Forscher: „Aufgrund der Rasse lässt sich das Verhalten eines Hundes also kaum vorhersagen.“ Insgesamt erklärt die Rasse eines Hundes der Studie nach nur circa neun Prozent des Verhaltens. Das Alter und das Geschlecht beispielsweise eines Dobermanns sagen im Vergleich dazu deutlich mehr aus. Das bedeutet nicht, dass „Kampfhunde“ nicht aggressiv sein können. Die Rasse habe jedoch nicht so viel Einfluss auf das Verhalten, wie oft angenommen. Vielmehr spielten Erziehung, Haltung und Umfeld eine größere Rolle.

Immer mehr illegale Listenhunde kommen in Münchner Tierheim

Gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärt Claus Reichinger, stellvertretender Vorsitzender des Münchner Tierschutzvereins, dass in München immer mehr Listenhunde illegal gehalten werden. Die Zahl der verboten gehaltenen Listenhunde, die schließlich im Tierheim landen, sei im Großraum München extrem gestiegen, zitiert die SZ Reichinger weiter.

Eigentlich sollten die strengen Auflagen die Haltung von Listenhunden in Bayern beschränken. Das Gegenteil sei jedoch der Fall, so Reichinger gegenüber der SZ. Er fordert deswegen politische Lösungen, wie „eine kontrollierte Haltungserlaubnis unter bestimmten Voraussetzungen wie zum Beispiel ein bestandener Wesenstest und ein Hundeführerschein“, so der stellvertretende Vorsitzende gegenüber der Süddeutschen Zeitung. „Kampfhunde sind nicht aggressiver als andere Rassen“, erklärte er auch in einem Interview mit dem Münchner Merkur.

Patenschaft für Listenhunde als Unterstützung für Tierheim

Wegen der Gesetzeslage müssen diese Hunde mit Mehrkosten und hohem Aufwand in andere Bundesländer oder nach Österreich vermittelt werden. In Bayern dürfen Hunde der Kategorie nicht vermittelt werden. Für das Tierheim bedeutet das zusätzliche Kosten, zum Beispiel für spezielle Betreuung und Spezialfutter. Wer möchte, kann das Münchner Tierheim mit einer Gruppen-Tierpatenschaft unterstützen.

