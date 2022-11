Stjepan J. (25) in München getötet: Freunde und Angehörige trauern an Basketballplatz

Auf dem Basketballplatz in Neuperlach ist ein Gedenkort eingerichtet. © Marcus Schlaf

Stjepan J. (25) verlor sein Leben in Folge eines Messer-Angriffs. Freunde und Angehörige errichten am Tatort auf einem Basketballplatz einen Gedenk-Altar.

München – Trauer und Stille an einem Ort, der eigentlich für Freude und Kinderlachen gemacht ist. Ein kleines Häufchen Laub liegt auf dem Basketballplatz am Karl-Marx-Ring (Neuperlach). Darauf liegen Blumen, die von mehreren Grablichtern eingerahmt werden. Als erstes aber fällt der Blick auf ein kleines Foto zwischen den Kerzen.

Es zeigt zwei junge Männer beim Fußballspielen. Einer von ihnen ist Stjepan J. († 25). Dessen Leben endete am Samstagabend genau hier. Freunde und Angehörige haben die Gedenkstätte für den jungen Mann eingerichtet. Der Münchner Kroate war am Sonntag kurz nach Mitternacht tot auf dem Basketballplatz aufgefunden worden. Erstochen! Der mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Bosnier, konnte noch am Sonntagabend in einer Dachauer Wohnung festgenommen werden.

Stjepan J. tot nach Messer-Attacke: Fußballverein Münchner Kickers trauert

„Die Kickers-Familie trauert um ihr langjähriges Mitglied Stjepan J.“, schreibt der Fußballverein Münchner Kickers im Netz. Für den Klub war Stjepan J. als Stürmer und Mittelfeldspieler im Einsatz.

„Zu Gedenken an Stjepan werden die beiden Kickerspartien am folgenden Wochenende mit einer Schweigeminute beginnen“, teilt der Verein mit. Um die Familie bei der Beisetzung und etwaigen Anwaltskosten zu unterstützen, haben die Kickers zudem ein Spendenkonto eingerichtet.

Der 22-jährige Tatverdächtige schweigt bisher. Er soll vor den tödlichen Stichen zunächst in einen verbalen Streit mit Stjepan J. geraten sein – die beiden sollen gegenseitig ihre Familien beleidigt haben. Gegen den Auszubildenden einer Metzgerei wird nun wegen Totschlags ermittelt. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Die vier Männer, die Stjepan J. im Park zurückgelassen und ihn seinem Schicksal überlassen hatten, müssen übrigens vorerst mit keinen juristischen Konsequenzen rechnen. Ihnen könnte man unterlassene Hilfeleistung vorwerfen. Doch die Dunkelheit habe es ihnen wohl unmöglich gemacht, das Ausmaß der schrecklichen Tat zu erkennen. (pp)