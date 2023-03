Tötungsdelikt in München: Säugling akut unterversorgt - junge Mutter ruft selbst den Rettungsdienst

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Wie die Polizei München bestätigt, wird in einem Tötungsdelikt in Gern ermittelt. Dort wurde ein nur wenige Tage alter Säugling tot aufgefunden.

München - Schreckliches Delikt in Gern: Die Polizei München ermittelt seit Dienstag (28. März) in einem Tötungsdelikt an einem erst wenige Tage alten Säugling. Wie die Beamten gegenüber unserer Redaktion erklären, handelt es sich um einen acht Tage alten Jungen, die 23-jährige Mutter sei allein und habe selbst den Rettungsdienst gerufen. Wie Polizeisprecher Jakob Siebentritt sagt, wird wegen Totschlags durch Unterlassung ermittelt. Demnach war der Säugling akut unterversorgt. (

Weitere Informationen folgen