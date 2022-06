Das Tollwood-Sommer-Festival startet: Ein Hauch von Marrakesch in München - das ist alles geboten

Von: Claudia Schuri

Marokko-Flair mitten in Bayern gibt es im Marrakesch Zelt, das ganz im Stil der nordafrikanischen Stadt gestaltet ist. © Marcus Schlaf

Kultur und Kunst, aber auch gutes Essen, Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Das alles macht das Tollwood aus. Jetzt startet das Festival wieder – und es sind einige besondere Projekte geplant.

Zwischen Marokko und der bayerischen Staatskanzlei liegen nur wenige Meter. Zuerst ein Ausflug nach Marrakesch und dann ein Besuch in Ministerpräsident Markus Söders Büro? Kein Problem auf dem Sommer-Tollwood, das von Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 17. Juli, am Olympiapark Süd stattfindet. Rund zu 880 000 Besucher kommen womöglich. „Die Leute sind so glücklich, dass sie wieder feiern können“, sagt Tollwood-Sprecherin Stefanie Kneer. Es gibt rund 140 Marktstände, 40 Gastrostände und ein paar Zelte. 700 bis 800 Helfer haben in den letzten Wochen alles aufgebaut – jetzt kann es losgehen.

Auch der Schreibtisch des Ministerpräsidenten steht. Im Hintergrund sind Bücher, die bayerische Flagge, ein Löwe – und ein Windrad. Nicht fehlen darf das Wappen des Freistaats – und gleich darunter hängt ein Schild: „Windstaat Bayern“ ist darauf zu lesen. Wie passt das zusammen, wo Markus Söder doch einst erklärte: „Bayern ist kein Wind-Land“?

Energiewende ist im Fokus

Nun, es ist nicht sein echtes Büro, sondern ein Nachbau. „Wir haben die Staatskanzlei hierher geholt, weil das die Schaltzentrale ist, in der die Entscheidungen gefällt werden“, sagt Daniela Schmid, die für die Umweltprojekte und den ökologischen Fußabdruck am Tollwood zuständig ist. Denn darauf wird beim Tollwood besonders viel Wert gelegt.

„Klar zur Wende“ ist das Motto des Sommer-Tollwoods. „Das Thema Energiewende in Bayern ist im Fokus“, sagt Schmid. Die Aufmerksamkeit liegt besonders auf die Windenergie. In dem Ministerpräsidenten-Büro ist ein Kopfhörer: Kabarettist Wolfgang Krebs hat ein Telefonat aufgenommen, bei dem Söder mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger über die umstrittene 10H-Abstand-Regel für Windrädern diskutiert. Gut sichtbar dreht sich auch ein Windrad über den Köpfen der Besucher, die zudem noch innovative Konzepte zur Energiegewinnung kennenlernen können.

Zum Nachdenken anregen soll zudem ein Tante-Emma-Laden. „Die wahren Kosten der Lebensmittel werden dargestellt“, sagt Schmid. Nitrat-Überschüsse, CO2-Ausstoß, Artenverlust, Antibiotika-Resistenz – alles wird einbezogen. „Ein Kilo Hackfleisch müsste 18 Euro kosten“, erzählt Schmid. Das Ziel: Maßnahmen vorzuschlagen – gegen den Alles-Billig-Trend.

Bio-Spezialitäten aus aller Welt

Beim Tollwood selbst gibt’s nur Bio-Spezialitäten. Und die stammen aus aller Welt. Im Marrakesch-Zelt zum Beispiel wird nordafrikanische Küche serviert und auch Kunst aus der Gegend angeboten. „Alle Sachen sind original aus Marokko“, verspricht Stefanie Kneer. Außerdem lädt arabische Musik zum Tanzen ein.

Karibik-Flair dagegen gibt es in der Half Moon Bar. Reggae, Salsa und Swing erwartet die Besucher dort. Ab 22 Uhr ist es leise – denn dann findet die Silent Disco statt, bei der jeder einen Kopfhörer trägt. Wen es eher nach Spanien zieht, der ist bei der Viva la Vida-Bar richtig. Abends sorgen Lagerfeuer und spanische Musik mit Flamenco und Co. für Urlaubsstimmung. „Es wird sehr gemütlich“, sagt Stefanie Kneer. Die Bar ist zum ersten Mal auf dem Sommer-Tollwoood.

Viele Musik-Angebote und Konzerte

Bereits das 25-jährige Jubiläum dagegen feiert das Andechser Zelt, wo es Live-Musik zu hören gibt. In der Musik-Arena wiederum treten unter anderem Johnny Depp und Gitarrist Jeff Beck auf: Nur noch wenige Restkarten sind für dieses Konzert verfügbar. Sehr beliebt ist – vor allem, wenn es jetzt so heiß ist – sicher auch das Eis-Bier am Hacker-Pschorr-Brettl. Es wurde extra für‘s Tollwood gebraut, die Halbe kostet fünf Euro.

Das Tollwood-Programm gibt es unter www.tollwood.de. Das Festival ist von Montag bis Freitag von 14 bis 1 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 11 bis 1 Uhr geöffnet. Der Markt ist nur bis 23.30 Uhr offen.