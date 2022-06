Sommer, Sonne und Konzerte: Endlich wieder Tollwood-Zeit!

Teilen

Das Tollwood Sommerfestival 2022 steht unter dem Motto „Klar zur Wende“. © Bernd Wackerbauer

Das Tollwood Sommerfestival lädt dieses Jahr vom 16. Juni bis zum 17. Juli endlich wieder zu zahlreichen Konzerten, Performances, kostenfreiem Kinderprogramm, kulinarischen Erlebnissen und vielem mehr ein.

Tollwood Sommerfestival 2022 Do. 16. Juni – So. 17. Juli 2022 Mo. – Fr. 14 – 1 Uhr

Sa. / So. 11 – 1 Uhr

Markt nur bis 23.30 Uhr Olympiapark Süd | München

Tollwood Konzerte mit nationalen und internationalen Musikgrößen

In der Musik-Arena spielen heuer unglaubliche Stars in Live-Konzerten. Mit an Bord sind unter anderem Rea Garvey, Cro, ZAZ, The BossHoss, Johannes Oerding, Simple Minds, Ringlstetter und Band.

Am 16. Juni eröffnet Rea Garvey die Musik-Arena. © Rocketchris Photography

Mit seiner atemberaubenden Stimme eröffnet Rea Garvey am 16. Juni das Tollwood Sommerfestival. In der Musik-Arena begeistert der gebürtige Ire durch aktuelle Songs wie „Love makes you shine“ und „Talk to your body“.

Eine ordentliche Portion Frauen-Power holt die französische Künstlerin ZAZ am 17. Juni auf die Bühne. Das Ausnahmetalent im Jazz offenbart mit ihrem aktuellen Album „Isa“ ihr neustes musikalisches Wunderwerk im großen Zelt.

Am 27. Juni holt Cro die Musik der 70er Jahre in die Musik-Arena. Auf der Bühne feiert er sein zehnjähriges Bühnenjubiläum im futuristischen Gewand. Mit im Gepäck hat er sein neues Doppelalbum „trip“.

Das niederbayrische Multitalent Hannes Ringlstetter erzählt in seinen Liedern vom echten Leben, das schön und traurig zugleich ist. Am 18. Juni macht Ringlstetter mit seiner Band einen Abend zur „Heilen Welt“, wie seine Tour heißt.

Tollwood Sommerfestival 2022: Viele Töne

Zahlreiche Konzerte mit einer vielseitigen musikalischen Palette bieten auch das Hacker-Pschorr Brettl, die FassBar und das Andechser Zelt – Eintritt frei!

Im Hacker-Pschorr Brettl ist das Münchener Lebensgefühl daheim. Hier rocken die größten Nachwuchstalente von morgen die Bühne. Am besten lassen sich die Musik-Auftritte mit einem erfrischenden naturtrüben Hellen in Bio-Qualität feiern. Ein exklusives Bier der Traditionsbrauerei fürs Tollwood Festival!

Zu seinem 25-jährigen Jubiläum lädt das Andechser Zelt zu feinstem Sound, leckerem Bier und viel Spaß ein. Hier ist das Zelt stets voll, die Stimmung ausgelassen und herzlich. Kein Wunder, denn musikalisch ist von Blues bis Blasmusik über Reggae, Rock und Pop alles dabei.

Kunst zum Staunen beim Tollwood Sommerfestival 2022

Slack heißt auf Deutsch: locker. Äußerst locker balanciert der Profi-Slackliner in luftiger Höhe von 14 Metern diesen Sommer übers Seil. Noch mehr faszinierende und vielseitige Performances erwartet das Publikum auf dem Festivalgelände im Olympiapark Süd.

Wer die Festwiese betritt, stößt sofort auf die unglaubliche Skulptur eines neun Meter hohen Orcas des ungarischen Künstlers Gábor Miklós Szőke. Der Meeresbewohner soll das Augenmerk auf die Umweltzerstörung lenken. Überall auf dem Festivalgelände gibt es viele weitere außergewöhnliche Ausstellungsstücke zu entdecken, die zum Denken und Diskutieren anregen.

Fantasievoll und überraschend sind die Walk-Acts in ihren farbenfrohen Kostümen, die über das Festivalgelände schreiten.

Fernreisen in den Olympiapark. © Bernd Wackerbauer

Um die Welt schlemmen

Auf dem „Markt der Ideen“ lässt es sich aushalten! Hier gibt es die schönsten Stände, die mit wundervollem Kunsthandwerk und Köstlichkeiten aus aller Welt um die Wette strahlen. Wie wäre es mit einem tollen neuen Schmuckstück gefertigt aus einer Plastikflasche? Internationale Küche verwöhnt die Gäste mit kulinarischen Erlebnissen. Im authentischen thailändischen Tuk-Tuk gibt es fernöstliche Köstlichkeiten und in bezaubernder indischer Atmosphäre serviert das Team von Raj Dhani traditionelle Leckereien.

Tollwood Sommerfestival: Kinderprogramm bei freiem Eintritt

Für die kleinen Gäste bietet das Tollwood Sommerfestival ein umfassendes, kostenfreies Kinderprogramm. In Workshops können Kinder und Jugendliche gemeinsam Kunst schaffen, basteln und sogar unter Anleitung von Friedi Kühne übers Seil balancieren.

Das Motto des Tollwood Sommerfestivals lautet „Klar zur Wende“, das dazu aufruft, auf erneuerbare Energien zu setzen. Dazu gehört vor allem der Ausbau von Windenergie. Zum Schutz von Mensch und Umwelt.

Für Radfahrer gibt es dieses Jahr einen ganz besonderen Service: Jeden Samstag und Sonntag gibt es von 13 bis 19 Uhr kostenlose Fahrradchecks.

Und gemäß der Devise „Kultur für alle“ gilt bei 90 Prozent der Veranstaltungen: Eintritt frei!

Alle weiteren Infos zum Tollwood Sommerfestival finden Sie auf www.tollwood.de.

Tollwood auf Facebook

Tollwood auf Instagram

Tollwood auf Twitter

Impressionen: Tollwood Sommerfestival Fotostrecke ansehen