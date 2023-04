Nach Frühlingswochenende: Experte kündigt „Totalabsturz“ beim Wetter an - Münchnern droht gar Frost

Von: Kathrin Ostroga

Die Wetterprognose für Ende April und Anfang Mai sieht nicht sehr rosig aus bisher. © Wolfgang Maria Weber/ Imago

Das letzte Wochenende hat uns in München mit Sonne verwöhnt. Nach dem Temperaturabsturz zum Wochenbeginn drohen jetzt aber düstere Aussichten.

München – Zum Wochenstart macht der April seinem Namen alle Ehre. In München bringen am Montag-Vormittag (24. April) graue Wolken Regenschauer kühlen Wind mit sich. Die Sonne ist nur selten zu sehen. Für alle Freunde des schönen Wetters ein herber Schlag nach dem letzten Wochenende, welches einen Vorgeschmack auf den Sommer gebracht hat. Doch der lässt auch mit Blick auf den Mai noch auf sich warten.

April macht seinem Namen in München alle Ehre – Bodenfrost nicht ausgeschlossen

Wer nämlich einen Blick in seine Wetter-App wirft, wird mit Schrecken feststellen, dass für die nächsten Tage in München sogar Bodenfrost nicht ausgeschlossen ist. Nach der Wetterfront, die zum Anfang der Woche über München hinweg zieht, liegen die Temperaturen am Dienstag (25. Mai) voraussichtlich nicht höher als 11 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert. Regen ist auch weiterhin zu erwarten.

In der Nacht zum Mittwoch (26. Mai) dann können die Münchner die Heizung nochmal hochdrehen. Eisige Temperaturen von nur 3 Grad und weniger sind angesagt. Wetter.net-Experte Dominik Jung kündigt auf YouTube auch nochmal Schnee für die alpinen Grenzregionen an. Für München ist kein Schnee angesagt, aber kalt wird es alle Male nochmal.

Auch tagsüber kommt das Wetter am Mittwoch und Donnerstag nur langsam in Fahrt. Der DWD sagt einen Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen in der Spitze bis zu 15 Grad in München voraus. Den Großteil des Tages ist aber weiterhin Pulli oder zumindest Übergangsjacke angesagt.

„Totalabsturz für den Wonnemonat“ – Experte sagt düstere Wetterprognose für Mai voraus

Mit großer Hoffnung dürften viele Sonnenanbeter deshalb auf den Mai blicken, der ja quasi schon in der Tür steht. Doch auch hier ist bisher kein T-Shirt-Wetter jenseits der 20 Grad-Marke in Sicht. Im Gegenteil. Experte Jung spricht sogar von einem Totalabsturz für den Wonnemonat Mai.

Auch wenn das Wetter am letzten Aprilwochenende, stand jetzt, etwas freundlicher sein soll, sind zum Start in die erste Maiwoche Unwetter möglich. Damit stürzt die Maiprognose, die noch vor wenigen Tagen Sonne und hohe Temperaturen versprach, total ab. Bis Mitte Mai rechnet der Experte auch in München mit Temperaturen, die nur sehr selten die 20 Grad-Marke überschreiten. Auch Regen sei weiterhin häufiger vertreten.

Allerdings sind die Wetterprognosen für einen so weit gefassten Zeitraum natürlich noch recht unsicher. Es bleibt Platz zumindest für die Hoffnung auf passende Temperaturen zum weiteren Verlauf des Frühlingsfests auf der Theresienwiese.

Wetterprognose für Mai in München stürzt ab: „Oje, da muss man wohl durch“.

Die User bei YouTube jedenfalls hoffen inständig auf besseres Wetter. Unter dem Video von Jung sind Kommentare zu lesen wie: „Ich glaub die Entscheidung im Mai mal eine Woche auf die Kanaren zu fliegen war gar nicht so schlecht“ oder „Oje, da muss man wohl durch“.

Andere nehmen es gelassen und schauen mit Blick auf den Klimawandel entspannter auf die Wetterprognose von Jung. „Sehr schön, ein normal temperierter Mai hört sich doch gar nicht so schlecht an, von Dürre und Hitzesommern hat man irgendwann auch mal die Nase voll“, heißt es in einem anderen Kommentar. „Na ja, immerhin kann man sagen, dass der April mal ein richtiger April ist“, fasst ein weiterer User zusammen.