Vom Brot formen bis Brezn drehen: Das Handwerk kennt keine Grenzen

„Jeder Tag ein Gewinn“: Marvins Weg zum Traumjob in einer Münchner Bäckerei

Von: Julian Limmer

Brezen drehen - nur eine von vielen handwerklichen Fähigkeiten, die Marvin Selbmann in seiner Ausbildung lernt. © Oliver Bodmer

Für Marvin Selbmann ist Bäcker ein Traumberuf. Nach einem Wirtschaftsstudium fing er eine Lehre bei Rischart in München an. Was motiviert ihn?

München – Marvin Selbmann (24) hat Betriebswirtschaft studiert, sich dann aber für seinen Traum entschieden: eine Bäckerlehre! Er liebt einfach das Knacken der Kruste. Dieses Geräusch, das entsteht, wenn er mit dem Finger auf die noch warme Rinde drückt, wenn das Brot gerade aus dem Ofen kommt. „Dann spüre ich, eigenhändig etwas geschaffen zu haben“, sagt er. Ein Gefühl, das er täglich erlebt, wenn er vor den drei mächtigen Metalltüren der Stikkenöfen in der Backstube von Rischart steht.

Er holt einen mannshohen Ausbackwagen heraus. Darauf liegen Blech über Blech mit Dutzenden Backwaren. Jedes Stück ist wie ein kleines Kunstwerk, findet Selbmann. „Für mich ist jeder Tag ein Gewinn.“

Es fehlt an Bäckerlehrlingen: Die Nachfrage befindet sich auf einem Tiefststand

Seit rund zwei Jahren ist Selbmann einer von derzeit 28 Auszubildenden (inklusive Verkäufer) der Traditionsbäckerei Rischart. Einer, den die Branche derzeit dringend braucht. Denn Bäcker ist ein Mangelberuf. Lehrstellen bleiben zunehmend unbesetzt: Die Zahl der Auszubildenden ist in Bayern seit 2018 um rund 25 Prozent auf 900 gesunken. „Die duale Ausbildung steckt in der Krise, die Nachfrage befindet sich auf einem Tiefststand“, sagt Stephan Kopp von der bayerischen Bäckerinnung. Sogar Traditionsbäckereien wie der Hofpfisterei geht gerade das Personal aus (tz berichtete).

Der Duft von frischen Semmeln: Der Auszubildende riecht ihn täglich. © Oliver Bodmer

Für Marvin Selbmann war der Bäckerberuf jedoch schon lange ein Traum. Trotzdem studierte er in Leipzig zunächst Wirtschaftswissenschaften – kurz hat er sogar überlegt, sich auf Steuern zu spezialisieren. Doch der Wunsch, das Bäckerhandwerk zu erlernen, war größer.



Als Hobby hat er das Backen bereits vor vielen Jahren für sich entdeckt. „Ich merkte, dass mich das erfüllt“, sagt er. Das Handwerk sei wahnsinnig vielseitig und kreativ. „Es gibt kaum Grenzen“, sagt er.



Vom Brot formen bis Brezn drehen: Das Handwerk kennt keine Grenzen

Bei Rischart lernt er alle Facetten des Berufs kennen, vom Brezn drehen bis zum Brot formen. Einen Großteil der rund 40 000 Backwaren, die täglich in der Backstube entstehen, stellen die rund 150 Produktionsmitarbeiter noch per Hand her. Damit die Ware rechtzeitig in die 18 Filialen kommt, beginnt Selbmann seine Schicht bereits um 1 Uhr morgens. Acht Stunden dauert ein Arbeitstag. Wenn andere ins Büro gehen, ist für ihn Feierabend. „Das war am Anfang natürlich ungewohnt“, sagt er. Doch seine Leidenschaft entschädigt das.

Immer weniger junge Leute sind jedoch bereit, sich darauf einzulassen. Das spürt auch Rischart. „Wir merken, dass die Luft dünner wird“, sagt Produktionsleiter Christian Merzenich (43). Das Unternehmen könne zwar immer noch alle Stellen besetzen, gute Leute zu finden, werde aber schwieriger. Auszubildende versucht die Bäckerei – neben der Vergütung von 1000 bis 1200 Euro (je nach Lehrjahr) – mit kostenlosem Deutschlandticket und in kommenden Jahren auch mit eigenen, neuen Werkswohnungen anzuwerben.



Für Marvin Selbmann zählt jedoch vor allem: jeden Tag sein Handwerk zu perfektionieren. Sein Traum: Irgendwann selbst eine Bäckerei zu eröffnen. Die Basis dafür entsteht an jedem Arbeitstag.

