Plötzlicher Wetterwechsel trifft München – samt intensiver Begleiterscheinung: DWD-Warnkarte leuchtet tiefrot

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Endlich wieder Sonne in München! Der rasante Wetterumschwung bleibt nicht ohne Folgen; Allergiker bekommen das zu spüren.

München – Das schlug gewaltig aufs Gemüt. Trübe Tage dominierten die ersten drei April-Wochen, zeitweise regnete es in München den ganzen Tag durch. Der April machte, was er wollte, um eine etablierte Redewendung zu bemühen. Kaum zu glauben: Am Freitag (21. April) bemerkten die Bewohner der Landeshauptstadt dann doch ein kleines Wunder am Himmel. Die Sonne lachte wieder über dem gelobten Isar-Land.

Pollenflug bei Wetterumschwung: DWD-Karte färbt sich tiefrot

Temperaturen von bis zu 17 Grad prognostizieren die Branchendienste im Tagesverlauf, bis zu sieben Sonnenstunden sind angesagt. Ein gewaltiger Sprung im Vergleich zum Vortag. Und der Samstag soll den Münchnern richtige Frühlingsgefühle bringen. Am Nachmittag soll das Thermometer gar die 20-Grad-Marke übersteigen.

Allerdings bringt der rasante Wetterumschwung eine für Allergiker (eine Expertin gibt ihnen wertvolle Tipps) nicht zu unterschätzende Begleiterscheinung mit sich. „Heute starker Birkenpollenflug“, warnt der Anbieter wetteronline für den Bereich München. Der Pollenflug-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt aktuell eine tiefrot eingefärbte Bundesrepublik – nur im Breisgau und Teilen des Ruhrpotts scheinen die Birkenpollen etwas sanfter zu fliegen.

Die Birke ist unterwegs! Der Pollenflug-Gefahrenindex zeigt am Freitag eine tiefrote Übersichtskarte. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Eschenpollen sind am Freitag und Samstag in München „mäßig“ unterwegs, von anderen Gewächsen geht laut Expertenprognose eher keine Gefahr aus. „Der Klimawandel verändert die Pollenflugsaison. Darauf müssen sich Allergikerinnen und Allergiker einstellen“, hatte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) Anfang April bilanziert.

Wetter-Prognose für München: April macht weiter, was er will

Immerhin: Am Sonntag scheint sich die Pollengefahr wieder erledigt zu haben. Bitter für die Münchner: Weg ist dann wohl auch die Sonne. wetteronline prognostiziert Dauerregen mit Temperaturen, die auf 13 Grad zurückgehen. Auch der Start in die neue Woche soll demnach nass und trüb geraten. Der April macht weiter, was er will.