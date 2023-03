„Eine Ära geht zu Ende“: Trepperlwirt muss schließen - Löwen-Fans reagieren emotional

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Die 1860-Kultkneipe Trepperlwirt in Giesing schließt das Lokal im September. Der Grund dafür ist die Mieterhöhung, die sich die Wirte nicht mehr leisten können.

München – Der Trepperlwirt in Giesing muss schließen. Die Kneipe hat bei vielen Fans vom TSV 1860 einen Kultstatus erreicht. Nach und vor Spielen der Löwen versammeln sich die Fans regelmäßig im Lokal von Robert Völtl, dem Wirt der Kneipe. Ein paar Monate bleibt der Treffpunkt für die Fans jedoch noch erhalten.

Die 1860-Kultkneipe Trepperlwirt schließt im September. © IMAGO / Ulrich Wagner / Markus van Offern

Mieterhöhung für den Trepperlwirt: Im September wird zum letzten Mal ausgeschenkt

Die Miete für den Trepperlwirt wurde vom Vermieter stark erhöht. Für die Kneipe würde sich der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr lohnen, wie der Wirt der Abendzeitung erklärte. Das Lokal wurde von Augustiner gepachtet, die den Vertrag selbst gekündigt haben. Am 10. September schließt die Kultkneipe in Giesing ihre Türen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Robert Völtl und seine Frau schauen sich bereits nach neuen Räumlichkeiten um. Der Wirt möchte aber in Giesing bleiben. Gefunden haben sie noch nichts. Unter einem Facebook-Post vom Trepperlwirt teilen Gäste ihren Unmut und ihre Trauer über die Schließung. Ein Gast schrieb vom Ende einer Ära, während ein anderer es sehr schade findet.

Trauer um Schließung vom Trepperlwirt: TSV-Fans verlieren ihre Kultkneipe

„Einfach nur traurig, ich wünsche euch alles Gute und dass ihr bald was Neues findet.“

„Schade, wieder ein Stück München weg!!!“

„Sehr Schade. Eine Ära geht zu Ende, war immer sehr schee im Trepperl!!!!!!“

„Nein! Das darf doch nicht wahr sein!“

Ob der Trepperlwirt endgültig in Giesing schließen wird oder einen neuen Platz findet, ist noch nicht bekannt. Bis zu Schließung im September haben die Wirte noch Zeit, sich darauf vorzubereiten.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!