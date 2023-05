Trotz Eklat im letzten Jahr: Menzl-Kapelle spielt wieder auf dem Oktoberfest – neues Konzept im Zelt

Von: Adriano D'Adamo

Letztes Jahr sorgte die Musikauswahl der Kapelle Josef Menzl auf dem Oktoberfest für reichlich Gesprächsstoff. Dieses Jahr treten sie erneut im Wiesn-Zelt auf.

München – Sie sorgte für reichlich Gesprächsstoff auf dem Oktoberfest letztes Jahr: die Kapelle Josef Menzl. Sie spielte im Bräurosl-Festzelt vorwiegend Blasmusik, was für Beschwerden einiger Wiesn-Besucher sorgte, die im Party-Zelt etwas anderes erwarteten. Der Eklat beschäftigte sogar die Stadt München. Sie berief Peter Reichert, den Wirt der Bräurosl, ein. Jetzt verkündete die Kapelle, dass sie 2023 wieder auf dem Oktoberfest spielen wird – wieder im Bräurosl-Festzelt.

Die Kapelle Josef Menzel im Bräurosl-Festzelt auf dem Oktoberfest. © Imago-Images/Smith

Kapelle Josef Menzl ist zurück auf der Wiesn: Neues Musikkonzept als Reaktion auf die Beschwerden

Auf dem eigenen Blog und in den sozialen Netzwerken erklärte die Kapelle Josef Menzl das diesjährige Musikkonzept des Festzelts. Dieses orientiert sich an jenem, das Reichert ab Mitte der ersten Wiesn-Woche 2022 durchsetzte. Das bedeutet, dass die Kapelle von Mittag bis in den frühen Abend Blasmusik spielen darf. In den Abendstunden tritt „Erwin und die Heckflossen“ auf. Die Band übernahm das Musikprogramm im letzten Jahr, um dem Bedürfnis der Bräurosl-Gäste nach Partymusik nachzukommen und löste die Kapelle im Festzelt ab.

Auch in den sozialen Netzwerken reagierten die Besucher ganz unterschiedlich. Einige Nutzer unterstützten die Entscheidung, während andere wiederum wenig Verständnis äußerten, dass die Kapelle abends nicht mehr im Festzelt spielen durfte. Die Kommentare reichten von „Die Wiesn hat in vielerlei Hinsicht nix mehr mit Tradition zu tun“ bis hin zu „Schade für die bayerische Landeshauptstadt!“.

