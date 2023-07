Trotz mehrerer Vorfälle: Veranstalter will Musik-Festival in München erneut ausrichten – funkt KVR dazwischen?

Ein Polizeiauto steht an der Messe Riem im Eingangsbereich des Rolling-Loud-Festivals.

„Ereignisse gründlich untersuchen“

Von Lukas Schierlinger schließen

Polizei und KVR ziehen nach dem ereignisreichen Rolling-Loud-Festival Bilanz. Wird es 2024 nochmals in München stattfinden können?

München – Trotz der Ausschreitungen und Verletzten beim Rolling-Loud-Festival in München wollen die Veranstalter dieses im nächsten Jahr wieder ausrichten. „Wir freuen uns, im kommenden Jahr zurückzukommen“, teilte der Veranstalter Live Nation mit.

Rolling-Loud-Festival in München: Polizei berichtet von aggressiver Stimmung

Bei dem dreitägigen Rolling Loud-Festival waren nach Polizeiangaben aus dem Publikum Flaschen und Steine geworfen worden, neun Ordner und einzelne Gäste wurden verletzt. Die Polizei berichtete von einer aggressiven Stimmung im Publikum. „Mädchen haben geweint“, berichteten Gäste am Samstag (8. Juli), nachdem es auf dem Festivalgelände zu einem Gedränge gekommen war.

„Wir veranstalten seit Jahrzehnten die größten Open-Air-Konzerte und Festivals und haben dabei schwierigste Situationen gemeistert, ob bei Unwettern oder Bedrohungslagen“, erklärte der Veranstalter. 50 Festivals seien es in dieser Saison. „In keinem Fall hat es bisher Zwischenfälle oder Ausschreitungen gegeben.“

Mehrere Vorfälle bei Festival: KVR will Konzert-Location hinterfragen

Der Veranstalter sprach von einzelnen aggressiven Besuchern unter den rund 60.000 Musikfans auf dem Gelände der Messe München. Die Polizei erhöhte nach den Vorfällen die Zahl der Einsatzkräfte auf dem Gelände und unterstützte den Ordnungsdienst. Es gab zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Dadurch konnten nach Angaben des Veranstalters die Konzerte ab Samstagabend dann ohne Unterbrechung stattfinden.

Sollte das Festival im nächsten Jahr nicht mehr in München stattfinden, könnte das auch mit einer grundsätzlich angepassten Einschätzung des Kreisverwaltungsreferats (KVR) zu tun haben. In einer Stellungnahme gegenüber der Süddeutschen Zeitung hieß es: „Wir werden die Ereignisse gründlich untersuchen und dabei wird auch hinterfragt, ob nach diesen Erfahrungen das Gelände an der Messe überhaupt künftig für Großkonzerte zur Verfügung stehen kann.“