„Realer Irrsinn“: Autohandel in München 40 Jahre lang „übersehen“ – dann lässt ihn Stadt plötzlich schließen

Von: Thomas Wunder

Der Verkehrslärm störte die Anwohner mehr als „Auto Kurt“. © Screenshot extra3 / NDR / YouTube

Vor sieben Jahren sorgte eine Behördenposse rund um einen Münchner Autohandel für Schlagzeilen. Auch der NDR rückte damals an. Den Beitrag gibt es heute noch.

München – Jeder, der schon einmal mit einer deutschen Behörde zu tun hatte, weiß, wie nervenaufreibend die unzähligen Vorschriften und Regulierungen sein können. Manchmal sind diese Regulierungen aber nicht einfach nur nervig, sondern führen zu regelrechten Behördenpossen, bei denen man nur noch den Kopf schütteln kann. Genau diesen Fällen widmet die NDR-Sendung „Extra 3“ mit dem Segment „Realer Irrsinn“ regelmäßig einige Minuten Sendezeit.

So auch dem Fall rund um den Münchner Gebrauchtwagenhandel „Auto Kurt“. Zum Zeitpunkt des Vorfalls gab es bereits seit 40 Jahren einen Gebrauchtwagenhandel auf dem Grundstück an der Heinrich-Wieland-Straße mit der Nummer 101. Zuletzt betrieb das Geschäft Tamer Demiroglu, der das Grundstück vom Eigentümer Henning Rehmer gepachtet hatte. Die Anwohner hatten in all den Jahren nie einen Grund, sich über „Auto Kurt“ zu beschweren. Im Gegenteil: „Die machen keinen Lärm, gar nicht. Stören überhaupt nicht“, antwortete eine damals vom Kamerateam befragte Nachbarin.

Trotzdem beschloss die Stadt 2015, das Geschäft zu schließen. Als Grund gaben die Behörden an, dass das Gebiet im Bebauungsplan als reines Wohngebiet gelte. Deshalb könne nur nicht-störendes Gewerbe in Ausnahmefällen zugelassen werden, wie ein Mitarbeiter des Referats für Stadtplanung und Bauordnung damals gegenüber Hallo München erklärte.

Autohandel in München 40 Jahre übersehen

Dass der Handel mit Gebrauchtwagen nicht eher unterbunden wurde, lag schlicht daran, dass die Stadt den Betrieb übersehen hatte. Entdeckt wurde er, als sich Anwohner über einen anderen Gebrauchtwagenhändler, ansässig in der Heinrich-Wieland-Straße 87, beschwerten. Dieser hatte seine Nachbarn damals mit rücksichtslosem Parken und einem beim Verladen beschädigten Gartenzaun verärgert. Warum das auch seinen Betrieb betreffen sollte, war für Demiroglu nicht nachvollziehbar: „40 Jahre lang hat‘s keinen gestört, jetzt auf einmal stört‘s jemanden.“

Keine Bleibeperspektive für „Auto Kurt“. © Screenshot extra3 / NDR / YouTube

Henning Rehmer, der Besitzer des „Auto Kurt“-Grundstücks, war verständlicherweise nicht besonders glücklich mit der Entscheidung der Stadt. Schließlich habe in seinem Kaufvertrag ausdrücklich gestanden, dass das Grundstück zur gewerblichen Nutzung verwendet werden dürfe. Auf eine Einigung wollte die Stadt sich jedoch nicht einlassen. Obwohl der Autohandel nicht der einzige Gewerbebetrieb in der Straße war, auf dem Nachbargrundstück beispielsweise befindet sich bis heute eine Tankstelle. „Das für uns eigentliche Absurde oder Makabere daran ist, die Betreiber wollten diese Tankstelle vergrößern und haben dafür auch eine Genehmigung bekommen“, berichtet Rehmer dem Kamerateam des NDR damals.

Was wurde aus „Auto Kurt“?

Doch auch die mediale Aufmerksamkeit und eine Klage gegen die Stadt konnten am Ende keine Bleibeperspektive erwirken. „Auto Kurt“ räumte schließlich das Feld und verlegte seinen Sitz in das 20 Kilometer entfernte Anzing. Hier betreibt Demiroglu unter dem Namen „Autoland Kurt“ neben einem Gebrauchtwagenhandel auch eine Werkstatt, in der er unter anderem Instandhaltungsreparaturen, Serviceleistungen und Folierungen anbietet.

