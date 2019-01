Mann auf Messegelände tödlich verunglückt: Polizei überprüft Sicherheitsvorschriften

Beim Aufbau der Münchner Sportmesse Ispo hat ein Arbeiter bei einem Sturz von der Leiter sein Leben verloren.

Update 30. Januar, 14.15 Uhr: Wie die Münchner Polizei am Mittwoch berichtete, fiel der 21 Jahre alte Rumäne am Montag aus drei Metern Höhe auf den Boden. Er wurde schnell in ein Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten sein Leben nicht retten. „Für uns ist das sehr traurig“, sagte Messechef Klaus Dittrich. „Wir sprechen den Angehörigen unser tiefstes Mitleid aus.“ Die Polizei überprüft nun, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Die Messe beginnt am Sonntag, die knapp 3000 Aussteller belegen 200 000 Quadratmeter Hallenfläche.

Erstmeldung

München - Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, lag der Arbeiter leblos am Boden. Die Rettungswagenbesatzung der Johanniter-Unfall-Hilfe leitete eine sofortige Herz-Lungen-Wiederbelebung ein, wie die Feuerwehr München berichtet.

Diese wurde durch den kurze Zeit später eintreffenden Notarzt sowie eine HLF-Besatzung intensiviert. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der junge Mann unter laufender Reanimation in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

