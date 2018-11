Skrupellose Diebe entführen Mischlingsrüden Becko aus Tierheim Riem - Polizei ermittelt

Seit gut einem Jahr lebte Becko im Tierheim Riem. Doch jetzt ist der Mischlingsrüde weg. Diebe müssen ihn in der Nacht entführt haben.

München - Mit Tränen in den Augen starrt Johnson Beckeley in den leeren Hundezwinger. „Becko war so ein lieber Hund“, flüstert der Tierpfleger. Der 58-Jährige kann nicht fassen, dass sein Schützling weg ist - gestohlen!

Seit September 2017 ist der Mischlingsrüde (8) im Tierheim Riem untergebracht. „Ich habe ihm jeden Tag Futter gebracht“, sagt Beckeley. Auch Mittwochmorgen. Doch die freudige Begrüßung blieb aus. „Die Tür stand offen, der Zwinger war leer!“, erinnert sich der verzweifelte Pfleger.

Diebe mussten zwei Meter hohen Zaun überwinden

Auch Tierheim-Sprecherin Judith Brettmeister ist fassungslos. „Die Täter müssen sich auf dem Gelände versteckt haben, als das Tor noch geöffnet war, und sind dann in den späten Abendstunden in Beckos Außengehege eingestiegen.“ Die Diebe mussten erst einen zwei Meter hohen Zaun überwinden.

Der Rüde war in einem für Besucher nicht zugänglichen Bereich. „Er wurde den Besitzern vom Veterinäramt weggenommen, weil vermutet wurde, dass es ein Hund der Kategorie 1 ist“, sagt Brettmeister. Die Haltung von Hunden der Kategorie 1 - dazu zählt auch der Pit-Bull - ist in Bayern verboten. Bei Becko ist laut Gutachter ein American Staffordshire drin.

+ Tief getroffen: Tierpfleger Johnson Beckeley hat sich um Becko gekümmert. © fkn

Interessent für Becko außerhalb Bayerns

Im April gab das KVR grünes Licht: „Wir durften Becko außerhalb Bayerns vermitteln. Wir hatten sogar schon einen Interessenten“, berichtet Brettmeister. Jetzt ist der brave Rüde weg. Wer ihn gestohlen hat, ob womöglich der ehemalige Besitzer etwas damit zu tun hat - darüber will Brettmeister nicht mutmaßen. Fakt ist: „Unser Hundetrainer sagt, dass er für eine Züchtung nicht geeignet ist.“ Denn der Mischling entspreche nicht dem „Schönheitsideal“, was die Zucht von Kampfhunden angeht.

Das Tierheim hat Anzeige bei der Polizei erstattet und bittet unter Telefon 089/ 921 000 88 um Hinweise.

