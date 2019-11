Drei Touristen starben nach Unfall: Emotionale Szenen vor Gericht - Urteil stößt auf Unverständnis

Drei Menschen kamen in München bei einem Unfall zur Oktoberfest-Zeit ums Leben. Nun stand der Unfall-Fahrer vor Gericht, wo sich bewegende Szene abspielten. Das Urteil stößt auf Unverständnis.

Tödlicher Raserunfall in München: Im September 2017 kamen drei Touristen aus Frankreich ums Leben.

Am 27. November 2019 hat der Prozess gegen einen BMW-Fahrer begonnen.

Am ersten Verhandlungstag hat sich der 60-jährige Angeklagte geäußert.

Das Amtsgericht München fällt das härteste mögliche Urteil.

Update vom 27. November, 19.19 Uhr: In einem Fall, der tragischer kaum sein könnte, wurde Alwin M. (33) zum Helden. Auf der Wasserburger Landstraße zog er eine schwer verletzte Frau aus einem Autowrack, während ihm die Flammen ins Gesicht schlugen.

Die beiden Kinder der Frau starben, ebenso der vierte Insasse. Beim Unfall wurden sie regelrecht zerrissen, wie Richterin Bettina Dettenhofer in der Verhandlung erklärt. „Es ist einer der schwersten und schlimmsten Verkehrsunfälle der vergangenen Jahre in München.“

Bei Alwin M. bedankt sie sich: „Ihre Zivilcourage war vorbildlich.“ Jean-Pierre L., Ex-Mann der Überlebenden und Vater zweier Opfer, umarmt den Retter. „Von Herzen danke für Ihren Einsatz.“ Es sind rührende Szenen der Mitmenschlichkeit.

Raser Nestor P. wirkt im Gerichtssaal abwesend. „Auch nach dem Unfall war er völlig ruhig und wirkte in sich verschlossen“, sagt ein Polizist. „Er hatte nur Angst, dass er eingesperrt wird.“

Was mit ihm los war, kann am Ende auch das Gericht nicht klären. Nestor P. ist gesund, trinkt keinen Alkohol, nicht einmal eine Brille braucht er.

Und trotzdem hatte er vor dem Unfall stark beschleunigt, wie etliche Zeugen bestätigen: „Man hörte den Motor richtig aufheulen. Der Unfallort glich einem Schlachtfeld aus Trümmern.“

Am Ende stand das härteste mögliche Urteil für Nestor P., das das Amtsgericht aussprechen konnte: vier Jahre Haft. „Sie hätten vier Sekunden Zeit gehabt, um abzubremsen“, sagt Richterin Dettenhofer. „Dadurch hätte der Unfall verhindert werden können.“

Ein Vorsatz, wie etwa im Falle von Totraser Victor B. (34) aus Laim, sei jedoch nicht nachweisbar – daher kam es nicht zur Mordanklage. Zum Unverständnis der Angehörigen. Sie sagten unter Tränen: „Unser Schmerz ist grenzenlos. Kein Urteil kann wiedergutmachen, was passiert ist.“

Drei Wiesn-Besucher starben nach Unfall - BMW-Raser klagt: „Ich bin ein gebrochener Mann“

Update 27. November, 11.45 Uhr: Drei Franzosen starben, weil Nestor P. ungebremst in eine Kreuzung fuhr. Zum Prozessauftakt in München sagt der Angeklagte: "Es tut mir so leid. Ich hätte nicht ins Auto steigen dürfen." Angeblich erinnert er sich nicht, wurde erst im Wrack seines BMWs wieder wach.

BMW-Raser nach tödlichem Unfall in München: „Ich bin ein gebrochener Mann“

Im Sitzungssaal sind die Angehörigen der Opfer, die damals im brennenden Opel Corsa meterweit durch die Luft geschleudert worden waren.

+ Der Angeklagte am Mittwoch vor Gericht. © Thieme

Zu ihnen sagte der Todesfahrer über seinen Anwalt: "Bitte nehmen Sie meine Entschuldigung an. Ich bin ein gebrochener Mann."

Wiesn-Besucher sterben bei fürchterlichem Unfall: Prozess in München startet

Ursprungsmeldung vom 26. November:

München - Die Ampel schaltet auf Grün, ein Auto mit vier Franzosen will gerade losfahren. Da kracht ein 60-Jähriger von hinten ungebremst auf den Kleinwagen. Das angefahrene Auto wird durch den Aufprall knapp 100 Meter über die Kreuzung in München geschleudert und geht in Flammen auf. Drei der Franzosen sterben.

Am Mittwoch (9.15 Uhr) muss sich der Autofahrer vor dem Amtsgericht für den Unfall aus dem September 2017 verantworten. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung vor. Es drohen laut einem Gerichtssprecher vier Jahre Haft. Vor Gericht wird es auch um die Frage gehen, warum nicht wie in anderen Raserfällen Mord angeklagt ist. Laut dem Sprecher ist nur ein Verhandlungstag angesetzt.

