Diamanten-Diebe auf der Messe machen dicke Beute - sie sind noch nicht geschnappt

München - Dreister Diamant-Raub bei der Messe Inhorgenta. Auf 65.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche hat es am Wochenende vom 14. bis 17. Februar auf dem Messegelände Riem geglitzert und gefunkelt. Die Inhorgenta Munich war für vier Tage der internationale Treffpunkt für die Schmuck-, Uhren- und Edelsteinbranche. 26.000 Fachbesucher kamen aus über 80 Ländern.

Unter all den Besuchern waren aber nicht nur am Schmuck interessierte Händler, sondern auch Diebe. Am Samstag, 15. Februar, klauten bislang unbekannte Täter einen Brillanten im Wert von mehreren 100.000 Euro von dem Messestand einer deutschen Firma.

Polizei: „Wir gehen von mindestens aus“

Zunächst entwendeten die Gauner den Schlüssel einer Vitrine durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver. „Wir gehen von mindestens zwei Tätern aus“, sagt Polizeisprecher Ersin Erol. Bislang hat die Polizei die Diamanten-Diebe nicht geschnappt. Nachdem sie den Schlüssel entwendet hatten, kamen die Täter einige Stunden später zurück, öffneten gegen 16.45 Uhr unbemerkt – vermutlich durch ein erneutes Ablenkungsmanöver – die Vitrine, in der neben anderen Edelsteinen der mindestens elfkarätige Diamant lag.

Obwohl die Messe gerade in vollem Gange war und die Halle voller Besucher, gelang es den Halunken, den teuren Brillanten aus der Vitrine zu stibitzen und damit zu verschwinden. Erst kurz darauf fiel den Ausstellern auf, dass der Diamant weg war. Die Polizei vernahm die Geschädigten noch am selben Tag gegen 17.30 Uhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings bislang erfolglos.

„Wir werten derzeit die Videoaufnahmen des Messestandes aus“, sagt Erol. Im Zuge ihrer Ermittlungen hofft die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann,soll sich mit dem Polizeipräsidium München unter 089/29100 in Verbindung zu setzen.

