Drama um Dreijährigen: Hunde beißen Bub in den Kopf - Schockierende Reaktion der Besitzerin

Wie aus dem Nichts haben zwei große Hunde einen Dreijährigen angefallen und verletzt. Unter anderem durch Bisse in den Kopf. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Trudering - Der Angriff geschieht ohne Vorwarnung: An der Samoastraße in Waldtrudering reißen sich am Montagmittag plötzlich zwei Hunde von ihrer Besitzerin los und attackieren einen drei Jahre alten Buben. Die Tiere sind nicht mehr zu bändigen. Sie verbeißen sich in Kopf und Schulter des Kleinkindes.

Ein Rettungsdienst bringt den Jungen ins Krankenhaus – und von der Hundehalterin fehlt seitdem jede Spur. Denn statt sich ihrer Verantwortung zu stellen, ergreift die Frau noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht.

Die meisten Anwohner in der Samoastraße wissen von dem Vorfall. Denn die Polizei hat in dem beschaulichen Viertel in Waldtrudering seit Montagmittag praktisch an jeder Haustür geklingelt und die Menschen dazu befragt. Die Beamten sind auf der Suche nach der Hundehalterin, deren rund 40 Zentimeter hohe Mischlinge am Montag gegen 12.15 Uhr den Buben im Beisein seines Bruders (23) und der Mutter (44) angefallen und verletzt haben.

Die Hunde haben sich bei der Attacke laut Polizei und laut den Schilderungen der betroffenen Familie vor allem im linken Hinterkopf des Jungen verbissen. Auch an der linken Schulter stellten Sanitäter und Ärzte im Krankenhaus später Hautabschürfungen fest.

Auch die Mutter des Dreijährigen war zu diesem Zeitpunkt mit einem Hund beim Spazieren. Die Angriffe der beiden mittelgroßen Mischlinge richteten sich nicht gegen ihren Artgenossen, sondern sofort auf das Kind. Warum? Das ist auch für die Polizei ein Rätsel.

Wer kennt die Hundehalterin? Sie trug Jeans und T-Shirt und ist rund 40 Jahre alt. Hinweise an die Polizei unter Tel. 089/29 10 0.

