Riemer See: Badegäste gehen mit Messern und Hammer aufeinander los - Polizei rückt mit 20 Streifen an

Am Riemer See sind mehrere Badegäste aneinander geraten, teilweise waren Messer und ein Hammer im Spiel. Die Polizei ermittelt.

Am Riemer See sind mehrere Personen aneinandergeraten und mit Messern und Hammern aufeinander losgegangen.

Die Polizei rückte mit 20 Streifen an.

Eine Person wurde verletzt.

Riem - Zu einer größeren Auseinandersetzung ist es am Samstagnachmittag am Riemer See gekommen. Wie die Polizei München mitteilt, meldeten Passanten, dass mehrere Personen gegen 16.30 Uhr aufeinander losgingen.

Polizeieinsatz an Riemer See bei München: Badegäste gehen mit Messern und Hammer aufeinander los

Doch nicht nur das. Bei der Auseinandersetzung waren offenbar auch gefährliche Gegenstände wie Messer und ein Hammer im Spiel. Rund 20 Streifen der Polizei München machten sich auf den Weg zum Riemer See.

Fahndung am Riemer See bei München: 20 Streifen rücken an

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein. Rund zehn mutmaßlich am Streit Beteiligte konnten festgenommen werden. Es handelt sich dabei um Münchner im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Außerdem fanden die Polizisten eine Person, die bei der Auseinandersetzung offenbar verletzt worden war. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizisten beruhigten die Beteiligten vor Ort und vernahmen sie. Das Kommissariat 23 ermittelt wegen verschiedenen Körperverletzungsdelikten. Unterdessen warnt ein Experte bereits vor weiteren Ausschreitungen wie zuletzt in Stuttgart.

