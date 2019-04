Sprengstoff-Alarm in den Riem Arcaden: Verdächtiger Koffer löste Großeinsatz aus - Restaurant evakuiert

Große Aufregung am Freitagabend rund um die Riem Arcaden: Ein Koffer rief die Polizei auf den Plan. Es wurde eine Bombe befürchtet.

München - Am Freitagabend wurde von einem Supermarkt-Mitarbeiter ein verdächtiger Koffer in den Riem Arcaden gefunden. In dem Koffer wurden diverse Kabel sowie mögliche Zündvorrichtungen entdeckt. Polizeibeamte, die gerufen wurden, hielten es für möglich, dass es sich um eine selbst gebaute Sprengvorrichtung handeln könnte. Kräfte der Bereitschaftspolizei wurden daraufhin alarmiert und der Gebäudeteil großflächig abgesperrt und evakuiert. Darunter auch ein gut besuchtes Restaurant im Nahbereich.

Die Sprengstoffgruppe des Landeskriminalamtes wurde alarmiert. Nachdem auch die Feuerwehr vor Ort war, wurde der Koffer von den Experten genauer untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass sich in dem Koffer keinerlei Sprengstoff befindet.

Wie das Polizeipräsidium mitteilt, lassen Aufbau und Zusammensetzung des Koffers vermuten, dass es sich dabei um einen selbst gebauten Schaltkoffer handelt, der für professionelle Feuerwerke benutzt wird. Die Kriminalpolizei ermittelt, wem der Koffer gehört und warum er dort abgestellt wurde.

Mit einem dummen Streich haben zwei Jugendliche am Samstagabend den Güterzugverkehr zwischen Olching und dem Rangierbahnhof München Nord lahmgelegt. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, berichtet Merkur.de.

mag