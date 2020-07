Von Auto verdeckt: Schüler (12) läuft plötzlich auf Straße - und wird frontal erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in München ist ein Schüler schwer verletzt worden. Ein BMW hatte den Zwölfjährigen frontal erfasst.

In Trudering ist ein zwölfjähriger Junge von einem BMW angefahren worden.

Offenbar war er durch ein Auto am Fahrbahnrand verdeckt worden.

Die Verkehrspolizei München* hat Ermittlungen aufgenommen.

München - Am Dienstag (7. Juli), gegen 14.15 Uhr, fuhr ein zwölfjähriger Schüler aus dem östlichen Landkreis München mit seinem Tretroller zunächst auf dem Gehweg der Marianne-Plehn-Straße in Richtung Kreillerstraße in Trudering.

Auf Höhe der Hausnummer 70 wollte der Schüler die Straße überqueren und betrat die Fahrbahn, wie die Polizei München in einer Pressemitteilung berichtet. Der Zwölfjährige wurde dabei nach den ersten Ermittlungen durch ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Auto verdeckt.

München: Schüler wird frontal von BMW erfasst - und schwer verletzt

Zeitgleich war ein 26-jähriger Autofahrer aus dem östlichen Landkreis München seinem BMW auf der Marianne-Plehn-Straße unterwegs - in identischer Fahrtrichtung. Der 26-Jährige erfasste den „hervortretenden“ Schüler frontal.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Zwölfjährige schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

mm/tz

Ein 19-jähriger Mann hat in München einen Badeausflug am Riemer See beinahe mit dem Leben bezahlt. Die schnell herbeigerufene Wasserwacht rettete ihm vermutlich das Leben.