Tödlicher Unfall von drei Wiesn-Besucher - bahnt sich Wende an?

Waldtrudering - Nach dem Unfall mit drei Todesopfern in Waldtrudering hat sich jetzt der Verteidiger des Verursachers geäußert. Wie Oberstaatsanwältin Anne Leiding am Donnerstag bei einem Pressegespräch mitteilte, gab dieser an, dass der Unfallfahrer aus dem Landkreis Ebersberg offenbar eine Art Blackout gehabt habe.

Nun werde ein neues Gutachten erstellt, ob der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls vermindert schuldfähig gewesen ist. Dann werde entschieden, ob das Gericht den Fall an das Schöffengericht verweist. Die Sprecherin erklärte dies mit der besonderen Bedeutung der Verhandlung. Durch die Laienrichter wird die Bevölkerung in die Urteilsfindung einbezogen.

Wie berichtet, waren bei dem Unfall im September vergangenen Jahres auf der Wasserburger Landstraße drei Menschen gestorben. Die Franzosen waren während der Wiesn zu Gast in München. Sie warteten am 16. September am frühen Abend in einem Opel Corsa an der Kreuzung zur Jagdhornstraße an einer Ampel. Gerade, als sie angefahren waren, schoss der Fahrer aus dem Kreis Ebersberg im BMW X5 von hinten heran und rammte den Kleinwagen ungebremst. Der Corsa wurde 100 Meter weit geschleudert und ging sofort in Flammen auf.

Anwohner rannten mit Feuerlöschern auf die Straße, um das Fahrzeug zu löschen. Auch die Feuerwehr war sofort zur Stelle. Doch für die beiden eingeklemmten Insassen im Fond kam jede Hilfe zu spät. Eine 29-Jährige starb sofort, ein 36-Jähriger wenig später. Der 29-jährige Fahrer erlag einen Tag später seinen Verletzungen.

S. Wegele