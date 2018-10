Wer hat Kater Strolchi angeschossen? Eine Kugel steckt noch in seiner Brust

Welcher Mensch ist so grausam? Jemand hat auf Kater Strolchi geschossen. Eine Kugel steckt immer noch in seiner Brust. Seine Familie ist fassungslos und steht vor einem Rätsel.

Müchen - Ein Unbekannter hat in Trudering einen Kater mit einem Luftgewehr angeschossen. Wenn Strolchi Glück hat, wird sich das Projektil in seiner Brust verkapseln und nicht weiterwandern. Wenn nicht, steht dem Kater eine Operation bevor.

Wann wurde auf Kater Strolchi geschossen?

Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht zum 14. Oktober. Der Kater wurde vor drei Jahren in einer Tasche in einer Tiefgarage ausgesetzt und im Tierheim aufgepäppelt. „Er zog bei uns ein und war sofort zu Hause. Die Kinder lieben ihn so sehr“, erzählen seine neuen Herrchen.

+ Blutspuren am Tatort. © privat

Strolchi fauchte panisch und war verstört

Am Morgen des 14. Oktober jedoch fand die Familie den Kater im Bad: „Er fauchte panisch und wirkte total verstört.“ An der Brust des Tiers klebte Blut. In der Tierklinik zeigte sich auf dem Röntgenbild dann ein Projektil. Es steckt hinter dem Herzen. Ein zweites Projektil hat Strolchi gestreift.

In der Nachbarschaft hat die Familie nun Warnzettel aufgehängt. Wer etwas Auffälliges gesehen oder gehört hat: Unter der Rufnummer 0162/ 541 30 74 bittet die Familie um Hinweise.

Tierquäler im Münchner Norden unterwegs

Die Jagd auf den Katzen-Killer - Irrer Tierquäler schlägt wieder zu! 2000 Euro Belohnung haben der Tierschutzverein und Privatleute für Hinweise auf den Tierquäler ausgesetzt, der im Norden und Westen der Stadt vier Katzen auf bestialische Weise folterte.

dop