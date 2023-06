Das gallische Dorf der C-Junioren-Regionalliga: TSV Milbertshofen sichert erneuten Klassenerhalt

Von: Michael Zbytek

In der U15-Regionalliga spielen die ganz großen Klubs mit. Doch auch der TSV Milbertshofen mischt in der nächsten Saison in der höchsten Liga mit.

Milbertshofen – Die ganz großen bayrischen Vereine spielen in der U15 Regionalliga: der FC Bayern München, 1860 München, der 1. FC Nürnberg, der FC Augsburg sowie die SpVgg Unterhaching. Alles klangvolle Namen, ganz im Gegensatz zum TSV Milbertshofen, der mit seiner ersten Mannschaft aktuell um den Klassenerhalt in der Kreisliga bangt. Die C-Jugend des TSVs konnte sich aber bereits vor wenigen Wochen beeindruckend den erneuten Klassenerhalt in der Regionalliga sichern.

Doch wie schafft es, ein solch kleiner Verein gegen die großen Klubs des Freistaats mitzuhalten? Schon mehr als ein Jahrzehnt lang betreut Trainer Zeljko Deprander die Jugendmannschaften des TSV – und seit sieben Jahren mittlerweile die C-Jugend (ein Jahr dazwischen als B-Jugend-Trainer).

Dabei hat er mit seinen Burschen niemals unter der Bayernliga gespielt und kann sich jetzt über den dritten Klassenerhalt in Folge in der Regionalliga freuen. „Die Jungs haben wieder Großartiges geleistet“, sagt Deprander stolz.

Neue Saison, neue Talente, neue Herausforderungen

Jede Saison ist es eine große Herausforderung für Deprander, seine Mannschaft auf die kommende Spielzeit vorzubereiten. Vor allem spricht er hier die Kaderplanung und die Synergie in der Mannschaft an.

„Wir gehen jede Saison mit neuen Spielern in die Spielzeit. Wir holen Jugendliche, die ebenfalls das Talent haben, oben mitzuspielen, aber vom FC Bayern oder Unterhaching unentdeckt blieben“, gibt der Jugendcoach Einblick. „Danach musst du das Team auch erstmal zu einer Einheit formen.“

Auch ist es nicht immer ganz leicht, die noch unerfahrenen Kinder gegen die großen Fußball-Namen richtig einzustellen. Vor allem zu Saisonbeginn sind die Jugendlichen meist noch etwas nervös. Doch Deprander bereitet das keine Sorgen: „Am 4. oder 5. Spieltag merken die Jungs schon, dass sie mithalten können.“

Dies wurde ja auch diese Saison wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Spielzeit hat der Münchener Stadtviertel-Verein auf dem fünften Platz beendet. Den Klassenerhalt haben hingegen nicht geschafft: die Würzburger Kickers, die SpVgg Bayreuth und der FC Augsburg.

Große Zukunft für Milbertshofen und seine Jugendtalente

Die großartige Jugendarbeit der Milbertshofener hat aber auch seine Kehrseite: „Wir wissen, dass die Großen unsere Spieler wollen, aber natürlich wollen sie auch zu den Top-Klubs“, meint Deprander.

Der TSV Milbertshofen versucht, seinen Jugendspielern den Weg zur Profikarriere zu ebnen und lässt sie daher ziehen. Vier bis sieben der Kinder schaffen letztendlich auch den Sprung in die Jugendabteilung eines Profivereins.

Zur nächsten Saison wird die C-Jugend wieder Regionalliga spielen und wieder heißt das große Ziel: Klassenerhalt. Werden die Jugend-Kickers des TSVs das vierte Mal in Folge in der Klasse bleiben? Das gallische Dorf freut sich auf die nächste Saison. (Michael Zbytek)