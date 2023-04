Mitten in 49-Euro-Ticket-Schlange am Marienplatz: „Aha, der Alt-OB braucht auch so ein Ticket“

Von: Christian Einfeldt

Am Marienplatz stehen sie Schlange: Auch Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude hat sich für das 49-Euro-Ticket angestellt. (Screenshot) © Christian Ude/Facebook und IMAGO/Alexander Pohl

Auch Münchens Ex-OB Ude will das 49-Euro-Ticket. Am Marienplatz stellt er sich in eine „ewig lange Schlange“ – und trifft er auf eine Grantlerin, die er direkt ins Herz schließt.

München – Bereits am ersten Vorverkaufstag bestätigen Verantwortliche des MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund) den hohen Andrang: Das 49-Euro-Ticket ist in München heiß begehrt. Münchner stürzen sich auf das Deutschlandticket. Auch Tage nach dem Vorverkauf am 3. April stehen sie für das 49-Euro-Ticket Schlange. Darunter ein bekanntes Gesicht aus der Politik: Im Marienplatz-Untergeschoss will sich auch Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) das Deutschlandticket sichern.

Via Facebook schildert er dabei seine Eindrücke: Was er in der Schlange erlebt – und was eine „grantelnde Frau“ damit zu tun hat.

Schlange am Marienplatz: Münchens Ex-Oberbürgermeister Ude steht für 49-Euro-Ticket an

Auf dem Foto, das Ex-OB Ude am 11. April 2023 auf Facebook teilt, sieht man Menschen, die wohl schon etwas länger in der Schlange gestanden haben. Sie starren auf die Uhr, gucken zu Boden oder in die Leere. Dort, wo viele warten, dass es vorangeht, muss sich auch Christian Ude befunden haben.

In einer „ewig langen Schlange zum 49-Euro-Ticket“: Ude von „grantelnder Frau“ begeistert

Laut des Ex-Oberbürgermeisters war es Dienstagmorgen (11. April), als er wie viele andere Münchner den Plan in die Tat umgesetzt hatte: Er wollte sich das 49-Euro-Ticket direkt am Schalter kaufen. Vor Ort im Marienplatz-Untergeschoss sieht er die „ewig lange Schlange zum 49-Euro-Ticket“. Durch diese hätte er sich erst einmal „mühsam durchdrängeln müssen“, wie er auf Facebook schreibt. Dass einer der Wartenden Christian Ude ist, hätte angesichts seines Posts schnell die Runde gemacht. Ein Münchner ließ seiner Verwunderung, auf ihn zu treffen, vollen Lauf: „Aha, der Alt-Ob braucht auch so ein Ticket“, zitiert Ude den Unbekannten. Letzterer wollte das nicht unkommentiert lassen, dass er in einer Schlange am Marienplatz auf eine prominente Persönlichkeit der Stadt trifft.

Eine Frau, die laut den Beschreibungen Udes „etwas grantig“ gewesen sein soll, fährt ihm dazwischen. „So wos sogt ma doch ned!“ Er fragte nach, ob er denn nicht wissen würde, wer da gerade für das 49-Euro-Ticket ansteht. „Freilli“, soll die Frau an seiner Seite laut Ude erwidert haben – „aber Alt-OB sogt ma ned!“ Das Fazit von Christian Ude: „Ich fand grantelnde Frauen schon immer sehr charmant und liebenswert.“

