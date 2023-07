Überraschungsbesuch: Beliebte Tatort-Kommissare beim Tag der offenen Tür der Münchner Polizei

Präsidium feiert 110-jähriges Bestehen

20 000 Besucher sind am Samstag zum Tag der offenen Tür ins Polizeipräsidium gekommen. Dabei konnten sie mehr über die Arbeit der Beamten erfahren und zwei Kommissare treffen, die nicht nur in München kennt.

Manche Besucher mussten zweimal hinschauen, andere konnten gar nicht glauben, wen sie da beim Tag der offenen Tür des Polizei treffen konnten. Mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec schauten nämlich die Münchner Ermittler aus dem Fernsehkrimi Tatort an der Ettstraße vorbei. „Wir haben hier schon einmal gedreht“, erklärte Nemec. Und ein bisschen wären die beiden ja so etwas wie die Ehrenkommissare des Präsidiums, sagte er mit einem spitzbübischen Lächeln. Der Überraschungsbesuch der sympathischen TV-Ermittler kam bei den Besuchern und Polizei-Präsident Thomas Hampel auf jeden Fall gut an. Trotz brütend heißen 35 Grad konnte Hampel am Samstag mehr als 20 000 Besucher im Präsidium begrüßen. Das feiert heuer sein 110-jähriges Bestehen an der Ettstraße. Ein Grund mehr, den Tat der offenen Tür, der coronabedingt mehrere Jahre ausfallen musste, zu feiern. Dabei gaben viele Abteilungen und Kommissariate Einblick in ihre Arbeit.



Kinder können Fingerabdrücke machen

Eine tolle Gelegenheit für den kleinen Amin, für den schon heute eines klar ist: Er will auf jeden Fall einmal Polizist werden. Warum? „Weil die Polizei böse Menschen schnappt und echte Handschellen hat.“ Am Tag vor seinem sechsten Geburtstag konnte Amin nun schon mal Präsidiumsluft schnuppern. Mit dabei: Mama Fatma Arifaj und seine gesamte Spielzeug-Ausrüstung: Warnweste und -Kelle, Cap und Plastik-Handschellen. Was ihn interessiert? „Na, alles! Entsprechend groß war die Vorfreude auf den Besuch. Eher spontan ist Moni Schimanko hinter das Steuer eines echten BMW 302 aus dem Jahr 1956 gelangt. Die Stuttgarterin verbringt derzeit einige Urlaubstage in München und wurde im Wirtshaus auf den Tag der offenen Tür aufmerksam gemacht. Dort hat der Oldtimer der alten Funkwache sofort das Interesse der 53-Jährigen geweckt. Warum? „Ich kenne das Auto noch aus der Fernsehserie Isar 12.“



Infos über Falschgeld und wie man es erkennt

Als die in den 1060er Jahren ausgestrahlt wurde, war Marie Müssigbrodt noch lange nicht geboren. Die Neunjährige ist großer Pferdefan und wollte deshalb gern beim Aktionstag im Präsidium vorbeischauen. Neben den Dienstpferden hat dann aber auch der Infostand der Spurensicherung das Interesse des Mädchens geweckt. Kommissariatsleiter Stefan Preiß und seine Mitarbeiter hatten ein Angebot, das bei wirklich allen Kindern gut ankam: Erst wurde ein Abdruck von einem Finger genommen, dann gleich davon ein Anstecker bedruckt „Das ist ganz toll“, fand Marie, als sie ihre Mutter Katja das ganz besondere Erinnerungsstück zeigt. Um weniger erfreuliche Dinge, nämlich gefälschte Geldscheine und Dokumente, ging es am Info-Stand von Michael Dierl und Thomas Preis. Die Mitarbeiter von der Dokumentenprüfkommission zeigten Eingangsbereich des Präsidiums, welche Geheimnisse UV-Licht auf unechten Geldscheinen zu Tage bringt. „Das ist super spannend“, sagte Joachim Fried, der zusammen mit Karolina Hog der an den Station gekommen ist. Die beiden Besucher sahen seltsamen Striche und Muster, wenn die Scheine ins UV-Licht gehalten wurden. Merkmals, die es auf echtem Geld auf diese Weise nie zu sehen gibt.