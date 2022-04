Danke für unser neues Zuhause! Wie ukrainische Flüchtlinge bei Münchner Familien Hoffnung schöpfen

Von: Julian Nett, Claudia Schuri

Viel Spaß haben (v.l.) Leopold, Max, Alla Oliiynik, Mascha, Ferdinand, Anaïs Soujon und Klara. © privat

Sie mussten alles zurücklassen: ihre Heimat, ihre Wohnung, ihren Besitz, ihre Verwandten und Freunde. Aus Angst vor Zerstörung, Gewalt, Tod. Täglich treffen mehrere hundert Ukrainer am Münchner Hauptbahnhof ein.

München - In Bayern sind laut Innenministerium schon rund 116.000 Geflüchtete aus der Ukraine offiziell registriert. Hinzu kommen noch viele weitere.

München zeigt Herz: Viele der Flüchtlinge haben in München* ein neues Zuhause in Sicherheit gefunden. Denn die Hilfsbereitschaft in der Stadt ist groß: Zahlreiche Ehrenamtliche helfen den Ukrainern zum Beispiel dabei, sich einzuleben, neue Kontakte zu knüpfen und die Behördenangelegenheiten zu erledigen. Manche stellen sogar ihren eigenen Wohnraum zur Verfügung. Und immer wieder entstehen so echte Freundschaften. In unserer Zeitung erzählen ukrainische Familien, wie es ihnen in München geht und wie ihr neues Leben hier aussieht.

Geflüchtete aus Ukraine in München: Neue Freundschaften fürs ganze Leben

Die Kinder haben sich sofort verstanden. „Die beiden Mädels sind gleich ins Kinderzimmer verschwunden und haben gespielt“, erzählt Anaïs Soujon. Sie hat mit ihrem Mann Konstantin Oettel und den Kindern Leopold (11), Ferdinand (9) und Klara (6) in ihrem Zuhause in Obermenzing eine ukrainische Familie aufgenommen. Alla Oliiynik (41) ist mit Sohn Max (14) und Tochter Mascha (9) aus Kamjanske, einer Stadt in der Zentralukraine, geflohen. „Wir sind nach Deutschland gekommen, damit die Kinder nicht in Gefahr sind“, sagt sie. Der Vater und weitere Angehörigen sind noch in der Ukraine. „Jeden Tag telefonieren wir am Morgen und am Abend“, erzählt Max.

In München gefällt es ihm. „Die Stadt ist sehr schön.“ Sogar Weißwürste haben die Oliiyniks schon probiert. „Sehr gut“, findet Max. Die Kinder haben schnell Anschluss gefunden und gehen schon zum Basketball-Training und zum Tanzen. Mascha besucht eine Grundschule, Max hat ukrainischen Online-Unterricht.

Zuletzt konnte die Familie in ein eigenes Appartement umziehen. „Wir haben so viel Unterstützung bekommen und sind sehr dankbar“, betont Alla Oliiynik. Viele Münchner hatten für die Familie Kleidung und weitere Sachspenden zur Verfügung gestellt. „Es war beeindruckend, wie viele Leute Anteil genommen haben“, berichtet auch Anaïs Soujon. Sie ist sicher: Es sind Freundschaften fürs Leben entstanden. „Wir haben die Familie sehr ins Herz geschlossen.“

Ukraine-Flüchtlinge in München: In der Notsituation halten wir zusammen

Die Entscheidung, ihr Land zu verlassen, ist Marta Borova nicht leicht gefallen. „Aber man sagte mir, ich soll an die Zukunft der Kinder denken“, sagt die 36-Jährige. Die grausamen Bilder vom Krieg – sie sollten ihnen erspart bleiben. Mit ihren Töchtern Mariia (11) und Dariia (5) sowie zwei 17- und 15-jährigen Neffen machte sie sich aus Lemberg (Lviv) im Westen der Ukraine auf den Weg nach München. Dort lebt bereits Marta Borovas Schwester Mariya Ahner (38) mit ihrem Mann und ihren drei Kindern.

„Ich habe mich sehr gefreut, als sie endlich da waren“, erzählt Mariya Ahner. „Natürlich unterstütze ich meine Familie jetzt.“ Sie hat ihre Schwester zunächst bei sich aufgenommen und ihr dann dabei geholfen, eine kleine Wohnung am Westfriedhof zu finden. Für die Kinder ist es schön, mit den Verwandten schon bekannte Spielkameraden in der Fremde zu haben. Die Großen gehen zur Schule, für Dariia sucht die Familie noch einen Kita-Platz.

Glücklich vereint (v.l.): die Münchnerin Mariya Ahner mit Mariia, Dariia und Marta Borova. © Oliver Bodmer

Gemeinsam haben alle in München schon viel unternommen, sie waren zum Beispiel im Tierpark und auf dem Marienplatz. Marta Borova kann bereits etwas Deutsch und ist in der Ukraine Lehrerin für Mathematik und Informatik. Nach den Osterferien wird sie in einer Nymphenburger Schule als Willkommenskraft arbeiten.

Langsam lebt sich die Familie in München ein – aber das Heimweh bleibt. Über eine Handy-App verfolgt Borova die Geschehnisse in ihrer Heimat. Dann macht sich oft die ganze Familie Sorgen. Ihr Mann, die Eltern, eine weitere Schwester und ein Neffe sind in der Ukraine geblieben. „Wir vermissen sie sehr“, erzählt Borova. „Wir sprechen viel miteinander und warten auf das Kriegsende, damit wir wieder zurückkehren können.“

Ukraine-Flüchtlinge in München: Wie ein Leben in Zeitlupe

Spontan, ohne sich vorzubereiten, floh Tetiana (63) aus Kiew, zusammen mit ihrer jugendlichen Enkelin. Als sie am Münchner Hauptbahnhof ankamen, ging alles recht schnell. Registrieren, Corona-Test, ein Telefonat eines Helfers – und schon wurden Tetiana und ihre Enkelin von ihrer neuen Gastgeberin abgeholt. Seit 6. April wohnt sie nun bei ihr. „Ein Wunder!“, sagt Tetiana. Sie ist bei Christine, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, in einer Wohnung in Neuhausen untergekommen. „Meine Wohnung teilen und Sicherheit bieten, ist wenigstens etwas, das ich im Moment tun kann“, sagt Christine.

Tetiana (l.) aus Kiew ist bei Christine in München untergekommen. Ihre Eltern waren selbst Kriegsflüchtlinge. © privat

Die Eltern der 59-Jährigen hätten selbst vor langer Zeit im Krieg ihre Heimat verlassen müssen. Daher könne sie die Situation von Tetiana gut verstehen. Christine ist sehr froh, Tetiana und ihre Enkelin bei sich zu haben. Die Gespräche über eine Übersetzungs-App seien zwar etwas holprig, aber es funktioniere. „Es ist ein bisschen wie ein Leben in Zeitlupe“, sagt Christine.

Die Herzlichkeit von Tetiana hat es ihr besonders angetan. Die Ukrainerin ist ihrer Gastgeberin über alles dankbar. Nur: Sie sorge sich manchmal ein wenig: „Ich möchte keine Last für meine Gastgeber sein“, sagt sie. Denn sie verbrauche ja Strom, Wasser, und esse mit Christine. Ihr Problem: Aus Kiew konnte sie fast kein Geld mitnehmen, um damit selbst einkaufen zu gehen. Dabei habe ihr Christine versichert, es gehe absolut nicht ums Geld. Sie wolle einfach nur helfen. „Diese Hilfsbereitschaft lässt mein Herz weich werden“, sagt Tetiana. Das bringe sie jedes Mal fast zum Weinen. CLAUDIA SCHURI UND JULIAN LIMMER *tz.de und Merkur.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA

