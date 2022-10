BMW-Fahrer fährt über Rot – und kracht in Notarztwagen, der mit Blaulicht unterwegs war

Von: Felix Herz

Der Notarzt war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als der BMW-Fahrer mit dem Einsatzfahrzeug zusammenstieß. (Symbolbild) © Fotostand / Fritsch / imago

In Großhadern hat sich ein Unfall ereignet. Ein Notarztwagen war auf dem Weg zu einem Einsatz, als es zu einem Zusammenstoß kam.

München – Im Münchner Stadtteil Großhadern hat es am Samstag, 22. Oktober, einen Unfall gegeben. Beteiligt waren laut Polizei ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein BMW. Die beiden Wägen waren auf einer Kreuzung zusammengestoßen.

Unfall zwischen Notarzt und BMW in München: Autofahrer ignoriert Ampel

Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr. Ein 42-Jähriger, der zur Münchner Berufsfeuerwehr gehörte, war mit seinem Fahrzeug unterwegs zu einem Einsatz. Martinshorn und Blaulicht waren eingeschaltet, um andere Verkehrsteilnehmer auf den Notarzt aufmerksam zu machen.

Der Notarzt fuhr die Sauerbruchstraße entlang und wollte – bei Grün – die Kreuzung der Würmtalstraße überqueren, um auf der Waldwiesenstraße weiterzufahren. Doch dazu kam es nicht, denn ein 70-jähriger BMW-Fahrer mit Wohnsitz im Landkreis München missachtete die für ihn geltende rote Ampel und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

BMW-Fahrer fährt über rot und kracht in Notarzt – Facebook-Nutzer ärgert sich

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß kein Mensch verletzt. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden, heißt es vonseiten der Polizei. Und: keines der beiden Autos konnte im Anschluss an den Unfall weiterfahren, was vor allem für den Notarzt deutlich mehr als nur ärgerlich ist.

So schreibt auch die Polizei: „Die Notarztbesatzung konnte ihren ursprünglich zugeteilten Einsatz nicht mehr wahrnehmen.“ Ermittlungen wurden von der Verkehrspolizei aufgenommen, heißt es abschließend. Auch auf Facebook ärgerte man sich über den Unfall. Zu dem Polizeibericht, der stets auf dem sozialen Netzwerk geteilt wird, schrieb ein Nutzer frustriert: „Rot scheint nur noch ein unverbindlicher Haltevorschlag zu sein“. (fhz)

