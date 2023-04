„Ungünstig geparkt“: Münchnerin beschwert sich auf Twitter über E-Scooter – Reaktionen fallen geteilt aus

Von: Manuel Rank

Nina Reitz regt sich via Twitter über einen falsch geparkten E-Roller auf. Eigentlich (Bild rechts) gibt es dafür eigens ausgewiesene Bereiche. © Screenshot Twitter Nina Reitz/Imago

Gefährlich, zu schnell und versperren den Weg: Die Diskussion um E-Scooter wird immer lauter. Eine Münchnerin hat auf Twitter wegen eines ungünstig geparkten Scooters ihren Frust ausgelassen – die Reaktionen fallen geteilt aus. Auch der Anbieter schaltet sich ein.

München – Mittwochmorgen ist Nina Reitz (SPD, Mitglied im Bezirksausschuss Au-Haidhausen) am Ostbahnhof unterwegs. Dabei fällt ihr ein unliebsames Hindernis auf: Ein „ungünstig geparkter“ E-Scooter versperrt ihr den Weg. Eine Person hatte den Roller zuvor verwendet und mitten auf den Gehweg gestellt. Prompt öffnet sie Twitter und beschwert sich auf der Plattform. Ihre Bitte an den Anbieter des E-Scooters „TIER“: „Könnt Ihr das bitte wegräumen?“

Die Reaktionen der Münchner fallen geteilt aus: „Hast du Hände?“

Bei vielen Usern stößt sie damit auf Unverständnis. Wenn es sie stört, solle sie die Scooter doch selber wegräumen. Eine Twitter-Nutzerin schreibt: „Hast du Hände?“. Und von einer weiteren Person kommt die sarkastische Frage: „Explodiert der, wenn man ihn kurz zu Seite schiebt?“ Die Antwort von Nina Reitz: Es sei nicht ihre Aufgabe, die schweren Fahrzeuge aus dem Weg zu räumen. Schließlich wolle sie sich keinen Hexenschuss holen.

Doch viele Nutzer stimmen der Münchnerin auch zu und äußern selbst ihren Frust über die E-Scooter. Einer schreibt:

Manchmal verspüre ich so einen gewissen Drang, die Dinger auf Pkw-Parkplätze zu stellen, wenn die so abgestellt wurden. Dann würden die Behörden vielleicht einschreiten. Ist mir dann aber doch zu anstrengend.

Der Anbieter des Fahrzeugs schaltet sich schlichtend ein. TIER bittet Nina Reitz, die konkrete Adresse mitzuteilen. Dann könne man das Fahrzeug abholen und vom Gehweg entfernen.

Wer räumt E-Scooter auf, die im Weg stehen?

Auch das grundsätzliche Problem kommt in der Twitter-Diskussion zur Sprache: Wer ist verantwortlich für falsch abgestellte E-Scooter, die im Weg stehen? Die Stadt oder die Anbieter? Oder doch lieber auf Eigenverantwortlichkeit der Nutzer hoffen? Ein User findet, die Anbieter könnten nichts dafür, wenn die Fahrer „zu dumm, faul oder egoistisch sind“; da sei TIER der falsche Ansprechpartner.

Abstellflächen für E-Scooter: Wer falsch parkt, zahlt

Anders sieht das die Verfasserin des Tweets. Sie erinnert an die Vereinbarung zwischen der Stadt München und den Anbietern. Bereits im August vergangenen Jahres hatte die Stadt Regelungen zum Abstellen der E-Roller verschärft. Durch abgesonderte Abstellflächen wollte man verhindern, dass die Fahrzeuge wahllos abgestellt werden – wie im Beispiel von Nina Reitz ein halbes Jahr später. Wer seitdem seinen gemieteten Scooter innerhalb des Altstadtrings nicht auf einer entsprechend markierten Fläche abstellt, muss weiter zahlen. Denn der Nutzer kann sich dann nicht ausloggen, die Miet-Zeit läuft weiter.

Soll München den E-Scooter-Verleih unterbinden? Das Ergebnis unserer Umfrage

Unsere Umfrage zu einem möglichen Leih-Scooter-Verbot in München kommt zu einem klaren Ergebnis: 88 Prozent der mehr als 6000 Teilnehmer stimmten folgender Aussage zu: „Sie (die Scooter, Anm. d. Red.) erhöhen die Gefahr im Straßenverkehr und stehen ständig im Weg herum.“ Lediglich zehn Prozent waren gegen ein Verbot in der Innenstadt, zwei Prozent der Teilnehmer enthielten sich.

E-Scooter-Verbot: Paris stimmt als erste Stadt gegen Leih-Fahrzeuge

Hintergrund, warum sich die Diskussion um ein Verbot der E-Scooter auch nach Deutschland verlagerte, war eine Abstimmung in der französischen Hauptstadt. Die Bürgerbefragung zum möglichen Verbot von Leih-Scootern in Paris lieferte ein klares Ergebnis: Fast 90 Prozent stimmten dafür. Im Jahr 2022 war es in der Hauptstadt zu über 400 Zusammenstößen gekommen, an denen E-Scooter-Piloten beteiligt gewesen waren. „Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr“, verkündigte deswegen die Pariser Bürgermeisterin, Anne Hidalgo. Damit ist Paris weltweit die erste Stadt, in der ein E-Scooter-Verleih-Verbot durchgesetzt wird.

