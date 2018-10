Zweite Liga im Grünwalder? Stadtrat fordert von OB Reiter Antworten über möglichen Ausbau

Das Grünwalder Stadion ist für die 2. Bundesliga nicht zugelassen, der TSV 1860 würde am liebsten bleiben. Aus dem Stadtrat gibt es jetzt konkrete Fragen.

München - 24 Liga-Heimspiele hat der TSV 1860 seit seiner Rückkehr ins Grünwalder Stadion bestritten, davon waren 21 ausverkauft bei einer Stadionauslastung von sage und schreibe 95,9 Prozent. Kein Wunder, dass die Löwen es begrüßen würden, wenn in absehbarer Zeit mehr als die aktuell 15.000 Fans in das Stadion dürften.

Zuletzt hatte sich Präsident Robert Reisinger mit Vertretern der Stadt und Architekten zu einem Informationsgespräch über weitere Umbaumaßnahmen auf Giesings Höhen getroffen. Die Idee: Zusätzliche VIP-Plätze auf der Gegentribüne und eine Videowand in der Ostkurve. Im Raum steht seit längerem eine Aufstockung der Kapazität auf 18.600 Plätze. Rein baulich ist davon auszugehen, dass derzeit rund 20.000 Anhänger ins Stadion könnten.

Stadtrat mit Fragenkatalog bezüglich Grünwalder Stadion an OB Reiter

Jetzt will Andre Wächter, Mitglied der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) im Münchner Stadtrat, es genau wissen. „Es ist offensichtlich, dass die Vertreter des TSV 1860 ihre 1. Mannschaft auch in der zweiten Liga gerne im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße spielen lassen möchten“, schreibt er in einer Anfrage an Oberbürgermeister Dieter Reiter und stellte in diesem Zusammenhang insgesamt acht wichtige Fragen:

Wie bewertet die Münchner Polizei eine Fussball-Zweitliganutzung des Städtischen Stadions an der Grünwalder Straße aus Sicherheitsaspekten? Wie steht der Bezirksausschuss Untergiesing-Harlaching mehrheitlich zu einer möglichen Fußball-Zweitliganutzung des Städtischen Stadions an der Grünwalder Straße? Waren Vertreter der Stadt München oder Mitglieder des Stadtrates beim Treffen des Präsidenten des TSV 1860 mit dem Architekten anwesend oder eingebunden oder hat es zu einem möglichen weiteren Ausbau schon Gespräche der Verwaltung mit Vertretern des TSV 1860 gegeben? Ist der Ausbau auf eine Kapazität von 15.000 Zuschauern inzwischen abgeschlossen und was hat dieser Ausbau schlussendlich gekostet, bzw. was wird er voraussichtlich kosten? Was würde der Stadt München überschlägig ein weiterer Ausbau des Städtischen Stadions an der Grünwalder Straße auf eine Kapazität von 18.600 Zuschauer, bzw. auf 20.000 Zuschauer kosten? Mit der Fertigstellung des FC Bayern Campus im Münchner Nordens in 2017 spielen die Jugend- und Frauenmannschaften des FC Bayern nicht mehr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Welche Fußballmannschaften nutzen noch dieses Stadion und wie ist die Auslastung? Lehnt die Lokalbaukommission den Ausbau auf eine Kapazität von 18.500 Zuschauer weiter ab? Entspricht das Olympiastadion München den Anforderungen der DFL für eine Zweitligaspielstätte?

Tradition, Kult, Moderne: Impressionen aus Münchens Stadien Zur Fotostrecke

Zu zwei Fragen können wir an dieser Stelle bereits Auskunft geben. Das Grünwalder Stadion wird derzeit von insgesamt drei Mannschaften als Heimstadion genutzt: Von den Profis des TSV 1860, sowie von der Regionalliga-Mannschaft der Herren und den Bundesliga-Damen des FC Bayern. Es gilt als das meist genutzte Stadion Deutschlands.

Was das Olympiastadion angeht, ist eine Reaktivierung für den Profi-Fußball mehr als schwierig. Im Gespräch mit unserer Onlineredaktion hatte Olympiapark-Sprecher Tobias Kohler bereits im April 2017 erklärt, dass das Olympiastadion derzeit „nicht fußballtauglich“ ist. Und weiter: „Da müssten einige Investitionen getätigt werden.“ Die müsste dann der TSV 1860 tragen. Umbauten im Stadion, das derzeit rund 60.000 Zuschauer fasst, sind wegen bestehendem Denkmalschutz und Urheberrechtsvorbehalt der Architekten nur schwer umsetzbar.

fw