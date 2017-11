Autofahrer verliert Kontrolle: Mercedes „parkt“ auf BMW

Schräg auf einen geparkten BMW fuhr ein Mercedes-Fahrer am Mittwoch in der Schönstraße auf.

Spektakulärer Unfall in München

Spektakulärer Unfall am Mittwochnachmittag in München. Ein 66-Jähriger geriet auf der Schönstraße in Harlaching ins Schleudern. Sein Mercedes „parkte“ am Ende schräg auf einem am Straßenrand abgestellten BMW.