Sechs Verletzte: Brand in der Nähe des FC Bayern-Heimat

Am Freitagabend musste Feuerwehrkräfte in der Säbener Straße einen Brand löschen.

Feuer in der Säbener Straße

von Marcel Görmann schließen

In unmittelbarer Nachbarschaft der des FCB-Areals in der Säbener Straße kam es am Freitagabend zu einem Wohnungsbrand in einem viergeschossigen Gebäude.