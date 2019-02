Feuerwehr findet brennende Frau in verrauchter Wohnung - kurze Zeit später ist sie tot

In einer Wohnung in Giesing ist Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Als die Retter eintrafen, hatte die Frau bereits schwere Brandwunden erlitten.

Update 4. Februar, 12.23 Uhr: Wie die Polizei München mitteilt ist die 83-Jährige am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr in einer Münchner Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

Update 12.48 Uhr: Wie die Polizei mitteilt war es ein 29-Jähriger, der den Rauchmelder aus der Nachbarwohnung hörte.

Als die Feuerwehr daraufhin die Wohnung betrat, konnten sie die dort lebende Rentnerin liegend vorfinden. Die Kleidung der Frau hatte bereits Feuer gefangen.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei München übernommen.

Brand in Wohnzimmer: Nachbar hört Rauchmelder - Feuerwehr findet bewusstlose Frau

München - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schlierseestraße bemerkte am Samstagabend gegen 20.35 Uhr Brandgeruch. Außerdem hörte er einen Rauchwarnmelder. Er alarmierte die Rettungskräfte.

Laut Mitteilung der Feuerwehr München verschafften sich die Kräfte Zugang zur betreffenden Wohnung. Sie fanden eine bewusstlose ältere Frau im Wohnzimmer, die bereits schwere Verbrennungen erlitten hatte.

Brand in Wohnzimmer ausgebrochen: Frau lebensbedrohlich verletzt

Die Feuerwehrkräfte retteten die Frau aus der stark verrauchten Wohnung und übergab sie dem Rettungsdienst. Im Anschluss setzten sie die Brandbekämpfung im Wohnzimmer fort. Um den Rauch zu entfernen, wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

Die 83 Jahre alte Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Münchner Spezialklinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

mm/tz

