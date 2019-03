53-Jähriger spaziert an Isar entlang und entdeckt Mann an Fluss - dann wird die Polizei alarmiert

Eine Frau spazierte an der Isar entlang. Doch plötzlich entdeckte sie einen Mann. Eine zufällig vorbeikommende Radfahrerin alarmierte sofort die Polizei.

München - Die Polizei München berichtet: Am Dienstag gegen 17.50 Uhr ging eine 53-jährige Münchnerin über den Flauchersteg. Dort konnte sie einen bislang unbekannten Mann erkennen, der auf einer nahen Insel in der Isar stand und dabei an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte.

53-Jähriger spaziert an Isar entlang und entdeckt Exhibitionist

Dabei hielt er den Blickkontakt zu der 53-Jährigen. Eine zufällig vorbeikommende Radfahrerin wählte den Notruf 110 und informierte die Polizei über den Vorfall. Der unbekannte Exhibitionist entfernte sich vom Tatort und eine sofort eingeleitete Fahndung, bei welcher mehrere Streifen beteiligt waren, verlief erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 1,80 Meter groß, circa 45 Jahre alt, bekleidet mit grauer Jogginghose, grünes T-Shirt.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz

