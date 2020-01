Frau tritt und schlägt auf Kopf von Hund ein - Polizei schreitet ein

Beobachter zeigten sich fassungslos: Eine Frau schlägt immer wieder auf ihren Hund ein - auf offener Straße. Ihre Reaktion auf die Polizei verwundert noch mehr.

Verstörende Szenen in München-Giesing

Eine Frau schlägt wiederholt mit Hand und Füßen auf ihren Hund ein

Als die Polizei sie aufhält, ist sich die Münchnerin keiner Schuld bewusst.

München-Giesing - Der Vorfall ereignete sich am Freitag (3. Januar) gegen 11.55 Uhr vor einem Supermarkt in der Pilgersheimer Straße in München-Giesing. Fassungslos beobachten mehrere Münchner die Szene.

Eine Frau (69) schlägt immer wieder auf ihren Hund ein. Erst schlägt sie mit ihrer Hand auf den Kopf des Mischlingshundes ein. Dann traktiert sie das Tier mit Fußtritten gegen den Kopf.

München: Beobachter fassungslos: Münchnerin tritt immer wieder auf Kopf ihres Hundes ein

Die Beobachter machen das einzig Richtige. Sie verständigen die Polizei München. Die Beamten treffen schnell ein und stellten die Frau zur Rede. Doch die 69-jährige Münchnerin will nichts von ihrem Fehlverhalten wissen.

Die Polizei reagiert. Die Beamten beschlagnahmen den Hund und bringen ihn in ein Tierheim. Auch das Veterinäramt wird informiert.

Die Frau hat nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz am Hals.

Lesen sie hier die Pressemeldung der Polizei München im Original:

„Mehrere Zeugen konnten am Freitag, 03.01.2020, gegen 11:55 Uhr, vor einem Supermarkt in der Pilgersheimer Straße beobachten, wie eine Münchnerin mehrfach mit der Hand auf den Kopf ihres Mischlingshundes schlug und ihn mit Fußtritten gegen den Kopf traktierte.

Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Die Polizeibeamten konnten den Hund beschlagnahmen und dem Tierheim übergeben. Das zuständige Veterinäramt wurde durch die Polizei ebenfalls informiert. Die 69-jährige Hundehalterin zeigte sich gegen die Wegnahme des Hundes uneinsichtig. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.“

