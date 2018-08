Jugendliche lärmen in Hinterhof - als ein Anwohner dazu kommt, eskaliert die Situation

Eine Gruppe junge Menschen feierte vergangenen Donnerstag abends recht lärmintensiv in einem Giesinger Innenhof. Ein Nachbar möchte sich beschweren - dann eskaliert die Situation.

München - Bereits am Donnerstag, 23.08.2018, gegen 22.55 Uhr, lärmten mehrere Jugendliche im Innenhof eines Wohnhauses an der Voßstraße. Ein 47-jähriger Anwohner sprach die Gruppe wegen des Lärms an, woraufhin sich eine Diskussion zwischen den Jugendlichen und dem Anwohner entwickelte.

Im Verlauf der Diskussion entriss einer aus der Gruppe dem 47-Jährigen mit Gewalt das Handy. Anschließend flüchteten der Täter und die anderen Jugendlichen in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden.

Der Münchner wurde bei dem Vorfall laut Polizei leicht im Gesicht getroffen, machte jedoch keine Verletzungen geltend.

Täterbeschreibung der Polizei München

Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 18 Jahre alt und ca. 160 bis 165 cm groß war.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

