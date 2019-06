Schwerer Unfall: Autofahrer übersieht Fußgängerin - Frau zu Boden geschleudert

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag in Süden von München ereignet. Ein Autofahrer wollte wenden, doch er übersah eine Fußgängerin.

München - Ein schwerer Unfall mit einem tragischen Nachspiel hat sich am Sonntagmittag in München ereignet. Ein 87 Jahre alter Münchner fuhr mit seinem Auto die Grünwalder Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zum Tiroler Platz wollte er wenden, teilt die Polizei mit.

Schwerer Unfall in München: Autofahrer übersieht Fußgängerin

Zur gleichen Zeit befand sich eine 79-jährige Fußgängerin auf der Mittelinsel der Grünwalder Straße. Sie wartete an der dort integrierten Fußgängerfurt an einer roten Ampel. Als die Ampel grün zeigte, überquerte sie die Grünwalder Straße.

Frau erliegt Verletzungen nach schwerem Unfall in München

Der Autofahrer, der bis dahin sein Auto bereits gewendet hatte, fuhr nun stadteinwärts. Doch dabei übersah er laut Polizei die Frau, die gerade auf die Straße getreten war. Das Auto erfasste die 79-Jährige mit der linken Fahrzeugfront. Die Frau wurde zu Boden geschleudert. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei nun am heutigen Dienstag mitteilt, ist die Frau schwer verletzt worden und ihren Verletzungen am Montag erlegen.

mm/tz

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer einer Fahrradfahrerin die Vorfahrt genommen. Mit schweren Verletzungen musste die Münchnerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden.