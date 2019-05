„Türkitch“ eröffnet heute dritte Filiale in München - Sonderangebot sorgt für großen Ansturm

Seit Jahren bilden sich vor dem „Türkitch“ in Untergiesing regelmäßig Schlangen. Nach der Eröffnung der zweiten Filiale im Herbst eröffnet heute der dritte Laden.

Update vom 10. Mai 2019: Liebhaber von Köfte und Sucuk aufgepasst: Heute eröffnet „Türkitch“ seine dritte Filiale in München. Für ihren ersten Tag am Bahnhofsplatz haben sich die Macher etwas Besonderes überlegt. Feierlich wird auf Instagram das „Türkitche 1x1“ angepriesen. Das heißt, Puten-Gemüse-Kebap und Veggie Kebap sind schon für einen Euro zu haben. Die Betreiber haben angekündigt, den Erlös zu spenden. Losgeschlemmt wird ab 12 Uhr.

Video: „Türkitch“ öffnet am Hauptbahnhof 3. Filiale

München: „Türkitch“ eröffnet dritten Imbiss - jetzt ist klar, wo

Update vom 19. März 2019: Jetzt ist es offiziell! Mitte April öffnet die beliebte Imbissbude Türkitch seinen dritten Laden - und das am Münchner Hauptbahnhof. Genauer gesagt im 25hours Hotel, das noch vor wenigen Wochen das Zuhause von Burger De Ville war. Erst im Oktober 2018 eröffnete Türkitch-Inhaber Hayri Onbasi seine zweite Filiale in der Münchner Maxvorstadt. Am Eröffnungstag pilgerten hunderte Fans des Gourmet-Döner-Laden zur neuen Filiale, um als besonderes Highlight einen Döner für nur einen Euro zu genießen. Gut möglich, dass auch die Eröffnung der dritten Türkitch-Filiale in der Schützenstraße am Hauptbahnhof wieder für einen riesigen Ansturm und ellenlange Schlangen sorgen wird.

Der genaue Eröffnungstermin für die neue Türkitch Filiale steht noch nicht fest. Aber: Auf Facebook versprach Türkitch zur großen Eröffnung bereits Kebap und Veggie Kebap zum Preis von einem Euro. Damit ist der erste Ansturm garantiert.

Update vom 3. Februar 2019: Fans von Köfte und Kebap aufgepasst. Schon bald könnte es eine dritte Filiale von „Türkitch“ geben. Im Herbst öffneten die Macher einen Laden in der Türkenstraße - inklusiver langer Schlangen, die sich vor dem Imbiss bildeten. Kommt jetzt also Türkitch Nummer 3? Das lässt zumindest ein Posting auf Facebook und Instagram vermuten.

Zu lesen ist auf einem Bild „Türkitch3“ - mehr nicht. Raum also für Spekulationen. Ganz gezielt fragt eine Userin „3. Laden?“. Die Antwort des Türkitch-Accounts: „yes“.

Nur über den Ort der möglichen dritten Filiale ist in dem Posting nichts zu erfahren. Dafür in den Kommentaren umso mehr Spekulationen. Wenn es nach den Wünschen der Fans gehen würde, dann bräuchte es eine Filiale in Bogenhausen, in Laim oder im Münchner Osten.

Wie die Abendzeitung berichtet, steht der neue Standort bereits fest. Demnach soll sich der neue Türkitch-Imbiss zukünftig zwischen Hauptbahnhof und Stachus befinden.

„Türkitch“ eröffnet zweiten Imbiss in München mit Paukenschlag: Jetzt ist auch der Termin klar

Update vom 27. September 2018: Inzwischen steht auch das Eröffnungsdatum des zweiten „Türkitch“ fest: Die Filiale in der Türkenstraße 21 bedient ab 9. Oktober die Kunden. Das gaben die Macher bei Facebook bekannt.

Am ersten Tag findet dann die angekündigte Aktion statt: Kebab oder Veggie-Kebab für je nur 1 Euro für den guten Zweck.

Unser Artikel vom 2. August 2018

München - Das „Türkitch“ in Untergiesing ist seit der Eröffnung im Jahre 2014 die Adresse für junge Münchner mit großem Hunger auf Falafel, Köfte und Kebab. Vier Jahre später stehen die Gäste immer noch bis auf den Gehweg Schlange vor dem Laden - ein inzwischen vertrauter Anblick für die Anwohner in der Humboldtstraße. Nun will der Besitzer des Ladens, Hayri Onbasi, den Erfolg offenbar verdoppeln: Mit einer zweiten Filiale in München. Am Montag ließ Onbasi bei Facebook selbst die Katze aus dem Sack:

Seitdem rätseln die Türkitch-Fans unter dem Posting, wo genau die neue Filiale entsteht. „Wooooo?“, fragt eine Frau ungeduldig. Auf den Tipp hin, sich das Umbau-Foto genau anzuschauen, gibt es erste Klarheit: Im Schaufenster ist die Rückseite eines Schilds zu sehen, auf dem in großen Lettern spiegelverkehrt das Wort „Maxvorstadt“ steht. Ein verräterisches Relikt, wohl der vorherigen Ladenbesitzer.

Der Blog Mit Vergnügen München hat nach eigenen Recherchen den genauen Standort herausfinden können: Das neue „Türkitch“ ist - namentlich sehr passend - in der Türkenstraße. Genauer: im Haus Nummer 21. Hier befand sich zuvor ebenfalls ein Kebab-Haus. Nun zieht also ein Ableger des Lifestyle-Imbisses aus Untergiesing ein. Bis Anfang September sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein - dann soll auch eröffnet werden.

Auf Nachfrage unserer Onlineredaktion bestätigt der Besitzer von „Türkitch“ die Eckdaten und verspricht eine Eröffnung mit einem Paukenschlag: „Zum Auftakt starten wir mit unserer Spendenaktion, da gibt es den Puten-Gemüse-Kebap und den Veggie-Kebap für jeweils 1 Euro. Die Einnahmen gehen an das Waldpiraten Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung und an Kids4Life.“

Lesen Sie auch: So sieht der Döner-Konkurrent aus und hier bekommen Sie ihn in München